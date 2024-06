Elden Ring: Shadow of the Erdtree jetzt mit offizieller Spoiler-Warnung

Passt ab sofort im Internet auf, wenn ihr keine Spoiler für Shadow of the Erdtree sehen möchtet. Am 21. Juni 2024 erscheint der DLC für Elden Ring. Die Erweiterung kommt auf PC, PS4, PS5, Xbox Series und Xbox One.

Spoiler-Warnung für Shadow of the Erdtree

Auf X schreibt FromSoftware, dass alle Befleckten aufpassen sollen. Natürlich in einer epischen Sprache, die perfekt zu Elden Ring passt.

#ELDENRING Shadow of the Erdtree pic.twitter.com/zgnNb2ZjWX — ELDEN RING (@ELDENRING) June 17, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Mit der Veröffentlichung der Erweiterung von Elden Ring, Shadow of the Erdtree, bitten wir diejenigen, die das Reich der Schatten mit nichts als ihrer Entschlossenheit und ungetrübtem Verstand betreten wollen, um Vorsicht vor Spoilern."

FromSoftware bedankt sich bei allen Spieler für ihre "Kooperation" in dieser Sache.