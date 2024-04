Helldivers 2 Patch Notes: Update 1.000.202 bringt Crash Fixes für viele Stabilitätsprobleme

Helldivers 2 Patch 1.000.202 wurde auf die Server gespielt und stellt das letzte Woche versprochene Update dar, das die Stabilität des Spiels verbessern und die Ursachen für die zahlreichen Abstürze beheben soll. Dementsprechend gibt es – abgesehen von nun korrekt angezeigten Explosionsschaden in der Waffenstatistik – keine großen Änderungen am Gameplay, den Waffen oder Gegnern und ist eher ein kleines (aber trotzdem essenzielles) Update. Die vollständigen Helldivers 2 Patch Notes in Deutsch für das neue Update 1.000.202 findet ihr nachfolgend.

Helldivers 2 Patch Notes 1.000.202 Inhalt:

Gameplay

Schon länger stand auf der To-do-Liste der Entwickler die korrekte Anzeige der Statistik von Explosiv-Waffen, die bislang nur den direkten Trefferschaden verraten haben, jedoch nicht den Explosionsschaden. Mit Patch 1.000.202 wurde die korrekte Darstellung nun hinzugefügt:

Wir haben die Statistik-UI für Waffen aktualisiert, um den von ihnen verursachten Explosionsschaden zu berücksichtigen. Dies soll Waffen, die mit explosiven Projektilen Schaden verursachen, eine fairere Darstellung in der Benutzeroberfläche geben. Davon betroffen ist vor allem der PLAS-1-Schmorer (PLAS-1 Scorcher).

Bug- und Crash-Fixes

Helldivers 2 Patch 1.000.202 soll vor allem die Stabilität verbessern, deshalb gibt es diesmal ziemlich viele Fixes, die die Ursachen für Spielabstürze ausmerzen sollen. Auch der einen Schneeball-Bug soll nun endlich Geschichte sein:

Crash Fixes:

Es wurden einige Absturz-Ursachen behoben, die bei der Entsendung zu einer Mission auftraten.

Es wurden einige Absturz-Ursachen behoben, die während und direkt nach der Extraktion auftraten.

Absturz-Ursachen behoben, die auftreten konnten, wenn der Trupp eine große Anzahl von Unterstützungswaffen einsetzte.

Verschiedene Absturz-Ursachen, die während des Spielverlaufs auftreten konnten, wurden behoben.

Es wurde ein Absturz-Grund behoben, der bei der Verwendung von hitzebasierten Waffen auftreten konnte.

Es wurden Absturz-Ursachen behoben, die auftreten konnten, wenn ein Spieler bei der Verwendung des Jetpacks starb.

Es wurde ein Absturz-Grund behoben, der auftreten konnte, wenn eine große Anzahl von Feinden vorhanden war.

Es wurde ein Absturz-Grund behoben, der auftreten konnte, wenn der Spieler einen Schneeball aufhob.

Es wurde ein Absturz-Grund behoben, der beim Abschließen eines Ziels auftreten konnte.

Die Ursache für den Absturz, der beim Navigieren durch das Sozialmenü auftreten konnte, wurde behoben.

Weitere Bug-Fixes

Das Aufsammeln von Medaillen und Super-Credits blockiert den Spieler nicht mehr an seinem Platz.

Bekannte Fehler und Probleme

Auch wenn die Entwickler mit Helldivers Update 1.000.202 viele Bugs beseitigt haben, gibt es noch viel zu tun. Dementsprechend stehen auf To-do-Liste der Entwickler weiterhin folgende bekannte (und hoffentlich bald behobene) Fehler und Probleme, die entweder durch diesen Patch eingeführt wurden und an denen gearbeitet wird, oder die von einer früheren Version stammen und bisher nicht behoben wurden:

Schaden-über-Zeit-Effekte (DoTs) können nur dann auftreten, wenn sie vom Spiel-Host ausgeteilt werden.

Es kann zu Verzögerungen bei der Auszahlung von Medaillen und Superpunkten kommen.

Feinde, die ausbluten, machen keinen Fortschritt bei persönlichen Aufträgen und Vernichtungsmissionen.

Bestimmte Waffen wie die Sichel können nicht durch Blattwerk schießen.

Die Zielfernrohre einiger Waffen, wie z.B. des Anti-Materie-Gewehrs, sind leicht falsch ausgerichtet.

Bogenwaffen verhalten sich manchmal inkonsistent und haben manchmal Fehlzündungen.

Die Zielgenauigkeit des Speers ist inkonsistent, was es schwierig macht, größere Feinde anzuvisieren.

Der Taktikausrüstung-Strahl kann an einem Gegner haften bleiben, sie wird aber an der ursprünglichen Position eingesetzt.

Explosionen brechen keine Gliedmaßen (außer, man wird gegen einen Felsen geschleudert).

Blaue Taktikausrüstung (wie die Höllenbombe) hüpfen und werden abgestoßen, wenn man versucht, sie in der Nähe eines Automaton-Detektorturms einzusetzen.

Am Ende jeder Verteidigungsmission erreicht die Befreiung des Planeten 100 %.

Bekannte Probleme mit Freundschaftseinladungen und Cross-Play:

Der Spielername kann in der Freundesliste des anderen Spielers leer erscheinen.

Freundschaftsanfragen können nicht angenommen werden, wenn der anfragende Spieler seinen Benutzernamen geändert hat, bevor die Anfrage angenommen wurde.

Plattformübergreifende Freundschaftseinladungen werden möglicherweise nicht auf der Registerkarte "Freundschaftsanfragen" angezeigt.

Spieler können die Freundschaft mit anderen Spielern, die über einen Freundschaftscode befreundet sind, nicht aufheben.

Spieler können die Blockierung von Spielern, die sich nicht in ihrer Freundesliste befinden, nicht aufheben.

Spieler können sich nicht mit Spielern anfreunden, deren Steam-Namen kürzer als 3 Zeichen sind.

Die offizielle Meldung zu Helldivers 2 Patch 1.000.202 findet ihr hier.

