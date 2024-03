Helldivers 2 verbietet Schneeballschlachten, denn auch das führt zu Abstürzen

Arrowhead, die eigentlich ganz lustige Entwickler zu sein scheinen, verbieten den Spielern von Helldivers 2 jetzt die Schnellballschlachten. Ja, Weihnachten ist bereits vorbei und die Sonne scheint, dennoch ist das Werfen von Schneebällen unter Helldivern eine beliebte Aktivität.

Finger weg von den Schneebällen!

Leider führt das Schneeballwerfen auf eure Kameraden zu unerwünschten Nebeneffekten. Auch Abstürze sind möglich und das ist der Punkt, an dem Entwickler Arrowhead intervenieren muss.

Gerade eben erst hat das Studio einen Patch herausgebracht, der die Absturzprobleme im Zusammenhang mit den Arc-Waffen behebt, da kommt schon das nächste Drama um die Ecke.

Auf dem offiziellen Discord-Server heißt es: "Helldivers, vermeidet Schneeballschlachten. Wir wissen von einem Absturz, der durch das Aufheben und Werfen von Schneebällen verursacht wurde."

"Wir hoffen, dass dies in naher Zukunft behoben wird, aber bis dahin raten wir davon ab, Schneebälle zu werfen", so Arrowhead. Wenn ihr vom Server fliegen wollt, solltet ihr also die Hände stillhalten und keine Schneebälle werfen, auch wenn es verlockend ist.