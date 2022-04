Hier sind 82 Minuten Gameplay aus Warhammer 40K Chaos Gate: Daemonhunters

Ihr wollt wissen, wie sich Warhammer 40K Chaos Gate: Daemonhunters spielt? Selbst anspielen könnt ihr es noch nicht, aber wir haben hier satte 82 Minuten Gameplay aus dem Titel.

Gleich vorweg: Das Material stammt noch aus einer unfertigen Version, die ich Ende März anspielen konnte. Erwartet also nicht, dass alles schon perfekt aussieht, klingt oder reibungslos läuft.

Ein Blick auf zwei Missionen

Für einen ausführlichen ersten Eindruck reicht es aber allemal.

Hier ist ein Video zur ersten Mission, die ich spielen konnte. Ihr müsste darin Samen der Blüte einsammeln, was aber nur im Nahkampf funktioniert.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Im zweiten Video geht es darum, nach deinem sogenannten Bloomspawn zu suchen und diesen zu zerstören. Was ihr auch tun solltet, denn durch den Bloomspawn kann sich die Blüte ausbreiten oder auch eure Feinde heilen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ein Bosskampf und die ultimative Maßnahme

Es folgt ein Bosskampf gegen den Reaper Aeger the Benevolent. Kein leichter Gegner, der euch zudem nicht alleine zusetzt.

Jeder Boss hat eigene Stärken und Schwächen, an die ihr euch anpassen sie ausnutzen müsst. Mir gelang das in diesem Anlauf nicht.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Zum Schluss noch ein kleiner Blick auf das, was passiert, wenn sonst nichts mehr gegen die Blüte hilft. Hier seht ihr eine kleine Sequenz, in der Exterminatus auf einer Welt durchgeführt wird.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Warhammer 40K Chaos Gate: Daemonhunters erscheint am 5. Mai 2022 für den PC. Mehr dazu lest ihr hier in meiner neuen Vorschau zum Spiel.