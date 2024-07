Hunt: Showdown kündigt dauerhafte Preissenkung für PC und Konsolen an

Crytek hat eine dauerhafte Preissenkung von Hunt: Showdown angekündigt.

Das betrifft nicht nur das Basisspiel, sondern auch die DLCs.

Hunt: Showdown wird günstiger

Mit den umfangreichen Änderungen, die für August im Spiel geplant sind, sei "jetzt die richtige Zeit für Anpassungen gekommen".

Ab dem heutigen 11. Juli 2024 reduziert man den Preis auf dem PC, ab dem 15. August 2024 sinkt dann wiederum der Preis für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

In manchen Regionen wird der Preis laut Crytek um bis zu 30 Prozent fallen, in anderen Regionen nicht so sehr. Auch auf die DLC-Preise wirkt sich das aus, hier könne es aber teilweise auch zu leichten Erhöhungen kommen.

Durch die Änderungen will man "sicherstellen, dass Hunt weltweit wettbewerbsfähig, zugänglich und erschwinglich bleibt, während wir gleichzeitig die zukünftige Entwicklung und neue Inhalte für das Spiel unterstützen."

Am 15. August 2024 erscheint ein umfassendes Update für Hunt: Showdown. Dieses führt unter anderem eine neue Map ein, aktualisiert das Spiel auf Version 5.11 der Cryengine und verspricht Performance-Verbesserungen auf PC und Konsolen.

Gleichzeitig endet damit der Support für PlayStation 4 und Xbox One, für Spielerinnen und Spieler sind jedoch kostenlose Upgrades auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S möglich.