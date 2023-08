Overwatch 2 ist neu auf Steam und wird direkt in Grund und Boden kritisiert

Dunkelrot leuchtet das Feld der Rezensionen auf Steam, wenn ihr die Seite von Overwatch 2 dort besucht. Erst drei Tage ist das Spiel dort vorhanden und schon wurde es in den Bewertungen zerstört - anders kann man es kaum beschreiben.

Das hat Blizzard sich sicher anders vorgestellt

Äußerst negativ mit nur neun Prozent positiven Bewertungen. Dabei ist das Spiel technisch völlig in Ordnung, es ist kostenlos und bietet ein solides Erlebnis für alle Helden-Shooter-Fans. Was ist da also los, das Overwatch 2 laut der Hall of Shame von steam250 das am schlechtesten bewertete Spiel aller Zeiten ist?

Im Ranking steht Blizzards Shooter damit noch weit schlechter als Flops wie Der Herr der Ringe Gollum mit 38 Prozent positiven Bewertungen oder Redfall mit 35 Prozent. Über wenig Spieler braucht der Titel mit einer gleichzeitigen Spielerzahl von bis zu 75.000 nicht klagen und über den, wenn auch verspäteten, Release auf Steam dürfte sich der ein oder andere sogar gefreut haben. Die vielen tausenden Bewertungen, von denen fast alle schlecht ausfallen, senden dann doch wieder gemischte Signale.

Das Auftauchen des Spiels auf der großen Vertriebsplattform war für viele ein Anlass ihrer aufgestauten Wut über alles, was ihrer Meinung nach in Overwatch 2 falsch läuft, Luft zu machen. Egal, ob es nun über fehlende versprochene Inhalte oder zu teure kosmetische Items geht, die Kritik ist durch die Bank weg vernichtend.

"Willkommen auf Steam, Blizzard. Hier sind alle ehrlichen Kritiken", schreibt ein Spieler. Ein anderer bezeichnet Overwatch 2 als "räuberischen Mikrotransaktionssimulator". Blizzard habe alle Dinge entfernt, für die man in Overwatch 1 noch 40 Dollar gezahlt habe. Die toxische Community, schlechte Balance im Spiel und die Gier und das Missmanagement von Blizzard sind häufig genannte Punkte.

Auf Metacritic sieht es für Overwatch 2 nicht besser aus. Bei den Spielern ist der Titel und der zuständige Entwickler mit 1.4 Punkten im User-Store deutlich in die Missgunst gefallen.