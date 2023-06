Kein Persona 6: Stattdessen kündigt Atlus Metaphor: ReFantazio für 2024 an

Altus stellt bei der Xbox Showcase 2023 nicht nur, wie erwartet, Persona 3 Reload und Persona 5 Tactica vor, sondern auch ein weiteres Rollenspiel. Metaphor: ReFantazio scheint nicht im Shin Megami Universum zu spielen, sondern ein brandneues Universum einzuschlagen.

Neue Welt, Alte Bekannte

Trotzdem dürfen Persona-Größen, wie Katsura Hashino (Director: Devil Summoner, Catherine, Persona 5), Shigenori Soejima (Characterdesign: Persona 3, Soul Hackers, Persona 5) oder Shoji Meguro (Musik: Alle Personas, Maken X, Devil Durvivor 2) nicht fehlen. Im Trailer erfahren wir außerdem, dass die "Macher von Persona 3, Persona 4 und Persona 5" am Werk sind. Die Welt sieht jedoch ganz unverbraucht aus und auch die Monster, die an der Seite der menschlichen Protagonisten stehen, sind nicht die aus dem gewohnten SMT-Universum. Es bleibt also spannend, wo Atlus ihr neues Spiel positioniert.

Metaphor: ReFantazio ist bisher für 2024 angekündigt und erscheint für PC und Xbox.