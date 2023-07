Klauen in Starfield wird kein Kinderspiel: Bethesda entscheidet sich für Echtzeit-Diebstahl

Wenn ihr vorhabt, euch in Starfield mit Taschendiebstahl durchzuschlagen und das Leben eines Stealth-Charakters zu führen, dann ist diese Meldung für euch wirklich wichtig. Denn anders als in anderen Bethesda-Titeln wird euch das Klauen in Starfield nicht so leicht gemacht.

Weltraumdiebe müssen vorsichtig sein

Vorsicht ist besonders beim Taschendiebstahl geboten, denn das Spiel wird, anders als in Skyrim oder Fallout, nicht pausiert, während ihr die Taschen der NPCs angfreift. Ihr stehlt also in Echtzeit, was auch bedeutet, dass ihr immer in der Nähe der Person bleiben müsst, an dessen Beuteln ihr euch vergreift.

Wie der Taschendiebstahl funktioniert, können wir uns in einem Video von Reddit-Nutzer OkPain2022 ansehen:

Diese zwei Sekunden reichen aber schon aus, um sich einen Eindruck vom Vorgehen zu verschaffen. Ihr lauft eurem Opfer schleichend hinterher und wählt nebenbei in einem speziellen Menü die richtigen Knöpfe aus. Ob ihr beim Stehlen der Gegenstände am Ende wirklich erfolgreich seid, hängt von ihrer Wahrscheinlichkeit ab.

Ob das wohl auch der Fall beim Schlösserknacken ist? Dass sich der Schweiß im Nacken bildet, weil ihr in Echtzeit ein Schloss knacken wollt, obwohl ein paar Bösewichte in der Nähe sind? Wir sind gespannt, auch, wenn Bethesda diese Echtzeit-Funkion nicht zum allerersten Mal überhaupt nutzt. In Fallout 4 konntet ist das Spiel ja auch nicht mehr extra für euch angehalten, nur weil ihr gerne etwas klauen wolltet.