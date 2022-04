Mit dieser Elden-Ring-Mod beschwört ihr den berühmtesten Spieler als NPC an eure Seite

Wenn ihr mal Hilfe in Elden Ring benötigt - das soll ja doch mal vorkommen - könnt ihr mit einer bestimmten Mod jetzt den berühmtesten Spieler in ganz Elden Elden Ring beschwören. Let Me Solo Her wird euch dann als NPC zur Seite stehen.

Berühmter Besuch in Elden Ring

Der Modder Garden of Eyes hat eine Mod entwickelt, mit der ihr eine NPC-Version von Let Me Solo Her beschwören könnt. In seiner kultigen Ausrüstung eilt er statt den Lone Wolf Ashes herbei. So kann er helfen, selbst, wenn der echte Let Me Solo Her gerade keine Zeit hat.

Let Me Solo Her ist abgesehen von seinem Skill durch genau solche Aktionen bekannt geworden. Mit einer gut erkennbaren Verkleidung taucht der edle Spieler in den Welten anderer Befleckter auf, um ihnen zu helfen Malenia zu besiegen. Die Mod ist also eine kleine Hommage an den Retter in Not.

Ganz so ernst nimmt er sich dabei nicht. Mit nichts weiter als einem Lendenschurz, einem Tof auf dem Kopf und zwei Katanas nimmt er es mit den fiesen Bossen in den Zwischenlanden auf.

Leider ist die Mod nur für zahlende Abonnenten auf Garden of Eyes' Pateron verfügbar. Für fünf Dollar im Monat erhaltet ihr Zugriff auf Let Me Solo Her als NPC-Helflerlein.