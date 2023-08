Mit eurer Xbox könnt ihr bald Spiele auf Discord streamen.

Discord hat die neue Funktion "Xbox Streaming to Discord" für Xbox-Konsolen vorgestellt.

Nach der Einführung der Voice-Chat-Funktion im September 2022 baut man somit sein Angebot auf der Xbox weiter aus.

Wer kann streamen?

Xbox Streaming to Discord ermöglicht es euch, von der Xbox Series X/S oder von der Xbox One Spiele direkt auf Discord-Server oder in Direct-Message-Anrufe zu streamen.

Laut Discord ist das eine der am häufigsten gewünschten Funktionen der Community und bereits ab heute können Xbox-Insider diese Funktion verwenden.

Für alle anderen soll das neue Feature "später" verfügbar sein, ein genauer Zeitpunkt bleibt vorerst unklar.

Vorteile gibt es obendrein für Nitro-Abonnentinnen und -Abonnenten. Diese können in HD-Qualität mit bis zu 1080p und mit erhöhter Framerate auf Discord streamen.