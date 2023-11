Modern Warfare 3: Kostbare Fracht - Alle Waffen und Items

Sucht ihr nach allen Waffen und Items in der Mission "Kostbare Fracht" in Call of Duty: Modern Warfare 3? Auch in dieser offenen Kampfmission sind wieder einige nützliche Gegenstände an verschiedenen Stellen für euch versteckt.

Mit Farah begebt ihr euch hier zu einem Hafen, wo nicht nur eine Menge Frachtcontainer, sondern auch viele Feinde auf euch warten. In unserem Guide zeigen wir euch, wo ihr hier die Waffen und Items in Call of Duty: Modern Warfare 3 finden könnt.

Modern Warfare 3: Kostbare Fracht Waffen und Items Inhalt:

Wo finde ich die Waffen und Items in Kostbare Fracht in MW3?

In dieser offenen Kampfmissionen gibt es 21 Waffen und Items zum Einsammeln. Jede davon schaltet das jeweilige Item als Option für euch frei, wenn ihr euer Loadout ändern oder die Mission wiederholen möchtet.

Karte mit allen Waffen und Items in der Mission Kostbare Fracht:

Die Fundorte aller Waffen und Items in Kostbare Fracht.

Liste aller Waffen und Items in der Mission Kostbare Fracht:

Nummer Item Typ Fundort 1 GS Magna Pistol Auf dem Boden hinter Containern 2 BAS-B Battle Rifle Auf Containern 3 Hybrid STB-556 Assault Rifle Im Büro 4 Signal 50 Sniper Rifle Auf einem Catwalk, Zugang per Leiter 5 MTZ-556 Assault Rifle In einem Container am Boden 6 Silenced WSP Swarm SMG In einem Container am Boden 7 Recon Drone Field Upgrade In einem Container am Boden 8 Silenced Rival-9 SMG Auf Containern 9 Heartbeat Sensor Field Upgrade In einem COntainer 10 Silenced Expedite 12 Shotgun In einem Container auf der oberen Ebene 11 556 Icarus LMG Im Gebäude in der Ecke neben der Tür 12 PILA Launcher Auf dem Dach 13 Snapshot Pulse Field Upgrade Im Gebäude 14 RPK LMG Drittes Stockwerk des Turms 15 Explosive Victus XMR Sniper Rifle Auf dem Dach 16 Pulemyot 762 LMG Drittes Stockwerk des Turms 17 Munitions Box Field Upgrade Erdgeschoss im Turm 18 Silenced ISO Hemlock Assault Rifle In dem alleinstehenden Gebäude 19 Incendiary Bryson 800 Shotgun Im Raum in der Nähe der Schiffsbrükcke 20 RGL-80 Launcher Auf der Brücke neben einer Loadout-Kiste 21 KVD Enforcer Marksman Rifle Im Raum auf der zweiten Ebene der Schiffsbrücke

