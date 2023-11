Die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 3 ist seit wenigen Tagen im Early Access spielbar, erste Fan-Reaktionen sind aber nicht gerade positiv.

Kritik gibt es sowohl hinsichtlich der Qualität als auch der Länge der Kampagne.

Was wird kritisiert?

"Ich habe eine Stunde der Kampagne gespielt und mein Geld zurückbekommen", schreibt ein Fan.

"Und ich denke, das solltet ihr auch, wenn ihr so denkt wie ich. Das waren ein paar glanzlose Raid-Episoden, die zusammengepackt wurde. Nachdem ich vor kurzem COD Remastered beendet habe, hat dieses Spiel nicht eingefangen, was es bedeutet, in einer Kampagne zu sein. Und wenn es so anfängt, dann tut es mir leid, aber MW3 rettet sich nicht von dem Shitstorm, den MW2 zum Launch verursacht hat, und macht sich irgendwie weiter über meine Investition lustig. Ich werde dieses Spiel nicht mehr anfassen, bis etwas Positives von dieser Community zurückkommt. Peace."

"Was für ein Schlag ins Gesicht, ich bin schockiert und entsetzt", heißt es in einem weiteren Beitrag.

"Wenn man mal darüber nachdenkt, hat sich das schon abgezeichnet. Ich gebe zu, wir hatten zwei oder drei Missionen, die wirklich herausragend waren. Aber dieser Müll in Form der offenen Kampfmissionen? Wenn das die Richtung ist, in die sich die Kampagne entwickelt, ist das offiziell der Tod von CoD. Es fühlt sich an, als ob sie sich nur darauf konzentrieren, eine neue Warzone-Karte zu entwickeln und jedwede Spielerfahrung dort hineinzuquetschen."

Ein anderer Fan schreibt: "Dies ist ohne Zweifel die schlechteste und beleidigendste CoD-Kampagne, die ich je gespielt habe. Jeder, der an diesem Teil des Spiels gearbeitet hat, sollte sich dafür schämen, dass er sie so veröffentlicht hat, und ACTIVISION SELBST sollte sich dafür schämen, dass sie dem Franchise so etwas antun."

"Sie haben auf alle ursprünglichen Charaktere UND die neuen Charaktere völlig geschissen. Mir hat die WW22-Kampagne ehrlich gesagt besser gefallen, und die war schlecht."

Und das sind nur ein paar wenige, ausgewählte Kommentare. Habt ihr die Kampagne schon gespielt? Was ist eure Meinung dazu?

Offiziell erscheint Call of Duty: Modern Warfare 3 am 10. November 2023. Unsere Eindrücke zur Kampagne folgen in Kürze.

