Monster Hunter World erobert die Welt und dieser Verkaufsmeilenstein beweist es

Monster Hunter World ist seit Jahren wahnsinnig beliebt. Nun zeigt Capcom neue Verkaufszahlen zum Spiel und dem gesamten Franchise. World macht dabei ein ganzes Viertel der Franchise-Verkäufe aus.

Monster Hunter World allein sorgt für ein Viertel der verkauften Monster-Hunter-Spiele

Zum Jahrestag des Franchise gab Capcom im März nun die neuen Verkaufszahlen bekannt. So hat Monster Hunter World in den vergangenen sechs Jahren für etwa 25 Millionen Verkäufe gesorgt. Doch Monster Hunter World ist nur ein Teil der gesamten Serie.

Seit 2004 - also bereits 20 Jahre - existiert das Monsterjägeruniversum. Von dem Release des ersten Monster-Hunter-Titels bis zum 31. Dezember 2023 haben sich die Spiele mehr als 97 Millionen Mal verkauft. Das Franchise kratzt also ganz stark an den 100 Millionen. Spätestens mit Monster Hunter Wilds, das im Jahr 2025 erscheint, dürfte dieser Meilenstein endlich geknackt sein.

Dieses Jahr erscheinen die Remaster von Monster Hunter Stories 1 und 2, die ebenfalls zu diesem Ziel beitragen werden.