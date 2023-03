Nach einem Jahr Lost Ark - Dieses Fazit zieht Amazon aus dem Launch im Westen

Lost Ark hat den Sprung zu einem weltweit beliebten MMORPG geschafft und ist seit Februar 2022 auch für Spieler in Europa verfügbar. Amazon Games und Smilegate haben dafür gesorgt, dass auch ihr in den Genuss des koreanischen Rollenspiels kommen könnt und das mit Erfolg.

Soomin Park, Franchise Lead bei Amazon Games, hat uns anlässlich des ersten Jubiläums von Lost Ark hier im Westen ein paar Fragen beantwortet.

Welche Neuerung aus dem ersten Jahr ist bei der Community besonders gut angekommen?

Park: Ich denke, es ist die Art und Weise, wie wir die Legion Raids für unsere westlichen Spieler früher eingeführt haben, als es in anderen Regionen der Fall war. Die Legion-Schlachtzüge sind eines der einzigartigen Elemente von Lost Ark und eines der von den Fans am meisten geliebten Features. Daher war es ein sehr positiver Moment, dass wir unsere Spieler in diese herausfordernden Inhalte einführen konnten, ohne sie lange warten zu lassen.

Welche Neuerung hatte eurer Meinung nach bisher den größten Einfluss?

Park: Klassen schneller auf Vordermann zu bringen. Wir haben oft von der Community gehört, dass sie diese Events unglaublich nützlich finden, um mit neuen Inhalten Schritt halten zu können.

Seid ihr zufrieden damit, wie sich Lost Ark im letzten Jahr entwickelt hat?

Park: Sowohl Smilegate als auch Amazon sind mit der Entwicklung von Lost Ark im letzten Jahr sehr zufrieden. Nach einem rekordverdächtigen Start hat sich das Spiel als eines der beliebtesten Spiele auf Steam etabliert und war fast das ganze Jahr 2022 und bis in das Jahr 2023 hinein unter den Top-10-Spielen vertreten. Wir haben eine engagierte Community von Spielern, die sich leidenschaftlich für das Spiel einsetzen, und eine großartige Roadmap mit Inhalten für 2023, auf die sich die Spieler freuen können. Wir sind alle stolz darauf, wie sich das Spiel im vergangenen Jahr entwickelt hat und freuen uns auf das kommende Jahr.

Lost Ark hat jede Menge Inhalte im ersten Jahr eingeführt.

Was war der bisher größte Erfolg in Lost Ark?

Park: Es gibt vieles, worauf wir im vergangenen Jahr stolz sein können, und es ist schwer, nur einen bestimmten Moment oder Erfolg herauszugreifen. Ich denke, für mich ist es eine Kombination aus dem erfolgreichen Start, bei dem mehr als 1,3 Millionen Spieler gleichzeitig das Spiel genossen haben, und der Tatsache, dass Lost Ark das ganze letzte Jahr über zu den meistgespielten Spielen auf Steam gehörte. Es war sowohl für Smilegate als auch für Amazon großartig, den anfänglichen Ansturm auf das Spiel zu erleben. Wir wussten, dass wir etwas auf den Markt gebracht hatten, das die Leute liebten und mit dem sie sich dauerhaft beschäftigen wollten.

Wie entscheidet ihr, welche Inhalte ihr als Nächstes in Lost Ark einführt?

Park: Welche Inhalte wann veröffentlicht werden, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Lokalisierungszeiten, was in Korea veröffentlicht wurde, welche Inhalte für westliche Spieler von Vorteil wären, je nachdem, wo sie sich gerade im Spiel befinden... all das spielt eine Rolle. Wir nehmen auch das Feedback der Community auf und versuchen, Inhalte hinzuzufügen oder Veröffentlichungen zu priorisieren, je nachdem, was die Spieler dem Spiel hinzufügen wollen.

Da wir uns mit den Inhalten immer weiter an die koreanische Version des Spiels annähern, solltet ihr irgendwann ein engeres Timing sehen, was in Korea veröffentlicht wird und wann westliche Spieler erleben können. Aufgrund der Notwendigkeit, Inhalte zu lokalisieren, wird es jedoch immer einen Unterschied im Timing zwischen den beiden geben.

Wie sehr nehmt ihr euch das Feedback der Community zu Herzen?

Park: Wir hören der Community genau zu und teilen Smilegate regelmäßig mit, was die häufigsten Themen unter den Spielern sind. Wir teilen mit, was den Fans gefällt und was nicht, und was sie im Spiel sehen wollen. Gemeinsam mit Smilegate nehmen wir Änderungen vor, wo wir können, basierend auf dem Feedback und den Spielstilen des westlichen Publikums.

Wie seid ihr auf die Idee mit dem Witcher-Event gekommen?

Park: Als sich die Gelegenheit für ein Crossover-Event bot, wollte Smilegate etwas Besonderes für die Spieler im Westen machen. Angesichts der Tatsache, dass The Witcher eine so beliebte und ikonische Rollenspielserie ist, schien es eine großartige Kombination zu sein, die Welt von Geralt und The Witcher nach Arkesia und Lost Ark zu bringen. Diese beiden beliebten RPG-Franchises haben gut zueinander gepasst, und wir denken, dass das Crossover-Event ein Erfolg war.

Ihr habt sicher eine Menge aus dem ersten Jahr gelernt. Gibt es etwas, das ihr in Zukunft anders machen wollt?

Park: Wir werden weiterhin auf das Feedback der Spieler hören, um das Spiel weiterzuentwickeln und die Community zu vergrößern. Das zweite Jahr von Lost Ark ist ein wichtiger Schwerpunkt. Wir wollen die Leistung des Spiels im Westen verbessern und auf seinen Erfolgen aufzubauen, während wir die Spieler im Laufe des Jahres mit neuen Inhalten versorgen.