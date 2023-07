Lost Ark: Alle Informationen zum großen Juli-Update auf einen Blick

Ab heute könnt ihr in den Genuss des großen Juli-Updates von Lost Ark kommen. Das MMORPG von Smilegate und Amazon Games wartet mit neuen Raids, Events, Storylines und Quality of Life Verbesserungen auf euch.

Zu den Highlights gehört der Epilog von Elgacia, der Kakul-Saydon-Inferno-Legion-Raid, die Music-Box-Memories und das Maharaka-Festival mit einer besonderen Aktion. Außerdem gibt es eine neue Kollektion im Shop.

Welche Herausforderungen und Belohnungen gibt es genau?

Der neue Raid wird "höllisch" schwer.. und auch ein bisschen angsteinflößend? | Image credit: Amazon Games, Smilegate

Zugriff zum Elgacia-Epilog erhaltet ihr, sobald ihr die Quests "Wahrheit, Lügen und Entscheidungen" und "[Erweckung] Der Sonnenuntergang" abgeschlossen habt. Der Epilog überreicht euch Soldatin Alexia in Ereonnors Militärbezirk. Als Belohnung winkt euch das Jukebox-Lied "Ende der Reise" sowie der Vairgrys-Questreihe-Auslösegegenstand (kunstvoll gefalteter Brief).

Beim Legion-Raid geht es heiß her, denn hier gilt die Version "Höllisch" als schwierigste Stufe des Raids. Um diese Schwierigkeit freizuschalten, muss eure Gegenstandsstufe auf 1475 sein und ihr benötigt ein vollständiges Build-Setup im Buch der Koordination. An Stelle der normalen Belohnungen, wie Ausrüstung, Materialien und Co, die ihr in einem Legions-Raid sonst gewohnt seid, belohnt der neue Schwierigkeitsgrad euren Sieg mit Titeln, Erfolgen und weiteren Schätzen.

Was die Music-Box-Memories angeht, so ist diese Spieldose das Relikt einer uralten Zivilisation. Sie manifestiert sich als Gadget, welches mit dem neuen Sammlerstück "Kugel der Erinnerung" gespielt werden kann. Erhaltet Hinweise von verschiedenen Kontinenten und absolviert Quests, um das neue Sammelobjekt und die zugehörigen Belohnungen zu erhalten. Das neue Update umfasst die Spieldose selbst, den entsprechenden "Spieldose der Erinnerungen"-NSC Levian, 17 Erfolge, acht Titel und zehn Jukebox-Lieder.

Im Maharaka-Festival tretet ihr als süßer Mokoko gegen eure Freunde oder Fremde an! | Image credit: Amazon Games, Smilegate

Das sommerliche Maharaka-Festival kehrt zurück. Ihr verdient Belohungen, indem ihr an neuen Spielen teilnehmt. Im Juli heißt die besondere Aktivität "Lauf, Mokoko!". Hier tretet ihr als Mokoko gegen andere Spieler in einem Rennen an, während ihr Hindernissen ausweicht. Diese Aktion bleibt bis zum August-Update. Im Anschluss werden neue Aktivitäten zum Festival hinzugefügt.

Im Shop gibt es eine neue Kollektion, welche zusammen mit den Miho Mounts und den Yoholing Begleitern erscheint. Zudem gibt es einen passenden Festival-Hintergrund. Da es sich hier um Kimono Skins handelt, gibt es Langlebigkeit und Glück, wenn ihr einen Kimono aufnehmt, um die Dämonenhorden zu bekämpfen. Die Sammlung seht ihr im obigen Video.

Was gehört zu den Quality-of-Life Verbesserungen?

Image credit: Amazon Games, Smilegate

Beim Markt beziehungsweise Auktionshaus wurde das tägliche Limit von 40 auf 100 für Gegenstände, die ihr hinzufügen könnt, angehoben. Außerdem beträgt die Abklingzeit für Käufe nun nicht mehr zehn Sekunden, sondern nur fünf. Die stapelbare Menge von Kampfgegenständen wird von 999 auf 9999 erhöht und ihr werdet keine Pheons mehr verwenden müssen, um anderen Charakteren im gleichen Kader Fähigkeitssteine und Accessoires zu geben.

Dann gibt es weitere Neuerungen beim Spiel-Fortschritt. So wird beispielsweise Arcturus' Berührung auf Kakul-Saydon und Brelshaza (Normal, Schwierig) ausgeweitet. Zudem steigt das Basis-Wachstums-Booster beim Verstärken auf bis zu 1490. Für die Mokoko-Stärkung wurde zusätzlich die Stufenbeschränkung von Gegenstandsstufe 1475 auf 1490 angehoben, um Spielern unter Gegenstandsstufe 1490 zu helfen. Außerdem gibt es jetzt einen reisenden Händler in Ost-Luterra, Yorn und Feiton, um Trittstein-Karten wie Balthorr, Delain Armen und Jederico einfacher zu sammeln.