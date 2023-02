Lost Ark feiert Geburtstag: Ein neues Gebiet und die Artist-Klasse kommt früher als geplant

Das Februar-Update von Lost Ark beinhaltet den neuen Kontinent Rowen und Spezialevents, um das Jubiläum des Starts der westlichen Version von Lost Ark zu feiern. Die neue Gegend befindet sich südlich von Sushire und beherbergt den wertvollen Rohstoff Sylmael. Um diesen bahnen sich einige Konflikte, die ihr ab dem 8. Februar 2023 lösen werdet. Außerdem wird es zum Geburtstag Belohnungen und weitere Aktivitäten wie Twitch Drops zu Lost Ark geben.

Nachdem eine uralte Zivilisation verschwunden war, geriet Rowen in der Geschichte von Arkesia in Vergessenheit. Als bekannt wurde, dass sich dort die lila Juwelen befinden, bildeten sich Fraktionen, um diese zu erschließen. So hat der neutrale Boden in Eliyabeck die Balance verloren, und nun ist das Land in zwei konkurrierende Fraktionen geteilt: Preigelli und Liebertane. Sobald ihr euch nach Abschluss der Welt-Quest "Verheertes Eliyabeck" für eine Fraktion entschieden habt, tretet ihr im PvP-Modus gegen die gegnerische Fraktion an.

Seltene Nachrichten: Die Artist-Klasse bei Lost Ark ist früher fertig und wurde vorgelegt!

Zudem wurde kürzlich die neue Klasse "Artist" für April angekündigt. Lost Ark gibt nun bekannt, dass die Entwicklungsarbeiten dieser Klasse früher abgeschlossen werden als geplant. Die Artist-Klasse wird bereits im März veröffentlicht und wird vom Powerpass und Fortschritts-Event begleitet – vergleichbar mit den früheren Express-Events. Diese sollen dabei helfen, sich zügig auf den im April erscheinenden, schwierigen Brelshaza-Legions-Raid und Hanumatan-Wächter-Raid vorzubereiten.