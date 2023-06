Nach Gollum-Flop: Daedalic streicht Nachfolger und entwickelt keine Spiele mehr

Nachdem das letzte Spiel von Daedalic Entertainment trotz vergleichsweise hohen Budget ein großer Misserfolg war - auch wir gaben Der Herr der Ringe: Gollum nur einen von fünf möglichen Sternen -, verabschiedet sich das Hamburger Studio als Entwickler und will sich künftig auf das Publishing von Spielen konzentrieren.

Daedalic zieht Konsequenzen aus dem Gollum-Release

Das bedeutet auch, dass die Arbeiten an dem Nachfolger von Gollum eingestellt werden. Seit Mitte 2022 hat das Studio an dem Titel gearbeitet, das ebenfalls im Universum von Der Herr der Ringe spielt. Die Geldgeber vom Wirtschaftsministerium, die mehr als 2 Millionen Euro an Subventionen zugesagt hatten, sind bereits informiert, schreibt GamesWirtschaft.

Als reiner Publisher steht Daedalic aber nicht schlecht da, immerhin wohnen Unrailed, Barotrauma, Inkulinati, Witch It und Shadow Tactics bereits unter ihrem Dach. Surviving Deponia wurde erst im Juni angekündigt und für das laufende Geschäftsjahr gebe es insgesamt "acht vielversprechende Releases".

Für Der Herr der Ringe: Gollum werde derzeit noch an einem Patch gearbeitet. Der Titel erschien am 25. Mai für PC und Konsolen und war für Spieler, Kritiker und für das Studio selbst eine Enttäuschung. Technisch gab es viele Probleme und auch das Spiel selbst konnte mit seinen Inhalten nicht überzeugen - und das, obwohl Daedalic die bislang meisten Ressourcen in den Titel gesteckt hat. Trotzdem sei man dankbar über die Erfahrung.

Was haltet ihr von dieser Entscheidung? Ist der Schritt überstürzt oder ist es der richtige Weg für das Studio nach dem Misserfolg ihres großen Herr-der-Ringe-Flops?