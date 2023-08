New World: Erste Erweiterung bringt endlich Mounts - Alle Details!

Amazon Games hat mit Rise of the Angry Earth die erste Erweiterung für New World angekündigt.

Mit dieser werden endlich Mounts im Spiel eingeführt und das Fortschrittssystem verändert. Damit einher geht eine Erhöhung der Maximalstufe auf 65.

Was steckt noch drin?

"In Rise of the Angry Earth ist der südöstliche Zipfel von Aeternum, bisher bekannt als Erstes Licht, gefallen", heißt es. "Einst wurden hier Neulinge in Aeternum willkommen geheißen, nun sind die Felder jedoch durch den Zorn von Artemis und der Angry Earth zerstört. Niemand weiß, was aus den Menschen und Dörfern wurde, die einst die Gegen bevölkert haben."

"Eine tödliche Barriere hat alle, bis auf die Mutigsten davon abgehalten, mehrherauszufinden. Die Mächte der Erde haben die mächtigen Beast Lords erweckt, einen möglichen neuen Feind, der den Bewohnern Aeternums gegenübersteht. Sie bringen aber auch einen neuen Vorteil mit sich: Das Geheimnis der Zähmung und des Reitens von Tieren."

Ihr könnt daher mit einem Reittier schneller durch die Welt reisen und dazu Pferde, Wölfe und Löwen nutzen. Jedes davon hat ein einzigartiges Aussehen inklusive färbbarer Ausrüstung und einem Namen, den ihr festlegt.

Als neue Waffe kommt der Flail hinzu. Diese Einhandwaffe bietet euch die Option, in der Nebenhand einen Schild zu tragen.

Außerdem bietet die Erweiterung eine neue Gear-Seltenheit, eine veränderte Zone, eine neue Endgame-Expedition, Herzrunen-Fähigkeit und vieles mehr. Der Preis liegt bei 29,99 Dollar. Ein Bundle aus Hauptspiel und Erweiterung wird 69,99 Dollar kosten.