OD: Hideo Kojima enthüllt unheimlichen Trailer, zeigt Schauspieler in Action

Hideo Kojimas neues Spiel hat auf den Game Awards einen Trailer erhalten. OD ist der knappe Name des Spiels, von dem wir weiterhin nicht viel wissen. Zuvor wurde der Titel stets als "Overdose" bezeichnet. Der Titel ist davon gar nicht so weit weg.

Kojimas OD erhält seinen ersten großen Auftritt

Der Trailer zeigt die Schauspieler in ihren Rollen - so nah, dass es fast etwas unangenehm wirkt. Hier könnt ihr den Trailer für OD sehen, das exklusiv für Xbox erscheint und in der Unreal Engine entwickelt wird:

Für OD haben sich Hideo Kojima und Jordan Peele zusammengetan - einem echten Meister der Horrorfilme. Kein Wunder also, dass der Trailer mir bereits eine Gänsehaut beschert hat. Und nun wird auch klar, wieso Kojima sein neues Werk als "beinahe neues Medium" bezeichnen könnte.

Damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was auf euch zukommt, heißt es im Trailer, das Spiel sei "für alle Spieler und Schreihälse". Da wird sicher mehr dahinterstecken als ein paar blöde Jumpscares. Der Trailer macht auf jeden Fall Laune.