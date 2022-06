Sorry Sony, Kojimas neues Spiel ist Xbox-exklusiv

In einem Quasi-Japan-Segment der Xbox-Show hat Phil Spencer mehr oder weniger überraschend Hideo Kojima das Wort erteilt.

Wie sich herausstellt, arbeitet Kojima tatsächlich, wie Gerüchte vom letzten Jahr bereits behaupteten, mit Xbox für seinen neuen Titel zusammen.

Mehr als eine Bestätigung gab es vom Metal-Gear- und Death-Stranding-Schöpfer aber nicht. Leider hat er das Wort "Cloud" in den Mund genommen und Microsofts Qualitäten in dieser Richtung gelobt, aber ansonsten lobteempfahl er - durch die Blume - noch ein wenig Geduld.

Es sei ein "noch nie gesehenes Konzept", etwas, das "noch nie erlebt worden ist". Es "könnte eine Weile dauern", bis man was zu sehen bekommt.

Jüngsten Gerüchten zufolge arbeitet Kojima an einem Horrorspiel namens Overdose, in dem Margaret Qualley, die bereits in Death Stranding mitspielte, eine Hauptrolle haben soll. Ob es sich bei Overdose aber um das Xbox-Projekt handelt, ist nicht klar - wenn das Spiel überhaupt existiert.

So oder so: Was Neues von Kojima ist immer einen Blick wert. Ich denke, er könnte sogar "die Cloud" für interessantes Gameplay nutzen.