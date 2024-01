Palworld: Schnellreise aktivieren - So kommt ihr besser durch die Welt.

Auch in Palworld gibt es eine Schnellreise, die euch dabei hilft, euch schneller durch die Spielwelt zu bewegen. Somit könnt ihr euch lange Wege sparen, aber es hat auch noch andere Vorteile, Schnellreisepunkte zu finden.

Die Map von Palworld ist jedenfalls recht groß, da kommt jede Abkürzung recht. Was ihr über die Schnellreise in Palworld wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Palworld: Schnellreise Inhalt:

Wie geht die Schnellreise in Palworld?

Damit ihr die Schnellreise in Palworld benutzen könnt, müsst ihr große Adlerstatuen aktivieren, wenn ihr ihnen über den Weg lauft. Wenn ihr eine solche Statue bereits als Schnellreisepunkt freigeschaltet habt, leuchtet sie blaue, ansonsten leuchtet sie orange.

Leuchtet die Statue orange, habt ihr sie noch nicht aktiviert.

Wenn ihr euch bei der Erkundung der Welt in der Nähe einer solchen Statue befindet, taucht ein Diamant-förmiges Icon beim Kompass am oberen Bildschirmrand auf. Folgt dem Icon und aktiviert die Statue, wenn ihr später schnell an diesen Ort zurückkehren möchtet.

Habt ihr eine Adlerstatue aktiviert, könnt ihr sie verwenden, um schnell zu anderen zu reisen, die ihr bereits aktiviert habt. Interagiert dazu mit der Statue und öffnet die Karte zur Schnellreise. Wählt das gewünschte Ziel aus und bestätigt, dass ihr dorthin reisen möchtet.

Auf der Karte sucht ihr ein Ziel aus.

Wenn ihr eine Adlerstatue aktiviert, erhaltet ihr außerdem Technologiepunkte, mit denen sich neue Crafting-Materialien freischalten lassen. Es lohnt sich also, jedwede Adlerstatue zu aktivieren, der ihr über den Weg lauft. Bedenkt nur, dass ihr keinerlei Items zu nah an Schnellreisepunkten platzieren könnt, da diese nicht funktionieren, wenn sie zu nah dran sind.

Darüber hinaus könnt ihr die Schnellreise nutzen, um zu eurer Pal Box in eurer Basis zurückzukehren. Oder ihr reist von dort aus in Adlerstatuen in der Welt.

Viel Spaß mit Palworld!

Zurück zum Palworld: Schnellreise Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Palworld:

Palworld: Alle 113 Pals mit Bildern - So sehen die Monster aus und das können sie

Palworld Type Chart: Stärken und Schwächen für jedes Element