Palworld Type Chart: Stärken und Schwächen für jedes Element.

In Palworld gibt es verschiedene Elemente beziehungsweise Typen, wodurch ihr seht, wie gut sich eure Pals gegen andere behaupten können. So könnt ihr ganz einfach ihre Stärken und Schwächen herausfinden.

Ihr möchtet ja schließlich ein möglichst starkes Team haben, um eure Gegner in die Knie zu zwingen. Damit ihr gut vorbereitet seid und wisst, was euch jeweils bei den einzelnen Typen in Palworld erwartet, haben wir alles Wichtige in unserem Guide zusammengefasst.

Palworld: Stärken und Schwächen Inhalt:

Welche Typen sind gut in Palworld?

Es gibt insgesamt neun verschiedene Typen in Palworld. Nachfolgend zeigen wir euch im Type Chart (oder Element Chart, wie ihr wollt), welche Stärken und und Schwächen die jeweiligen Typen in Palworld haben.

Die unterschiedlichen Typen bzw. Elemente in Palworld.

Hier habt ihr die gleichen Informationen noch einmal in Form einer Tabelle:

Typ Stärken Schwächen Dunkel (Dark) Neutral Drache (Dragon) Drache (Dragon) Dunkel (Dark) Eis (Ice) Elektro (Electric) Wasser (Water) Boden (Ground) Feuer (Fire) Pflanze (Grass)

Eis (Ice) Wasser (Water) Pflanze (Grass) Boden (Ground) Feuer (Fire) Boden (Ground) Elektro (Electric) Pflanze (Grass) Eis (Ice) Drache (Dragon) Feuer (Fire) Neutral Keine Dunkel (Dark) Wasser (Water) Feuer (Fire) Elektro (Electric)

Wie ihr seht, haben die meisten Typen einen Vorteil, was mehr Schaden zur Folge hat. Ebenso gibt es eine Schwäche, wodurch sie weniger Schaden anrichten. Der Typ Wasser ist effektiver gegen Feuer, aber weniger gut gegen Pflanze. Wer Pokémon gespielt hat, wird mit den meisten dieser Stärken und Schwächen vertraut sind, da die Struktur ähnlich ist.

Allerdings gibt es auch Unterschiede. Feuer hat hier etwa zwei Stärken (Pflanze und Eis), aber nur eine Schwäche (Wasser). Neutral hat überhaupt keine Stärken, ist aber schwach gegen Dunkel.

In Kämpfen solltet ihr sicherstellen, dass euer aktives Pal die Schwächen des Feindes ausnutzen kann. Steht euch ein Elektro-Pal gegenüber, nutzt den Typ Elektro. Es lohnt sich, ein flexibles Team zusammenzustellen und möglichst viele Typen abzudecken, damit ihr euch im Zweifel anpassen könnt. Beachtet dabei, dass manche Pals über zwei Typen verfügen, was zwar ihre Stärken verbessert, aber ebenso zu mehr Schwächen führt.

Den Typ eines Pal seht ihr in der Spielwelt links neben dem Namen.

Behaltet auch ein paar gute Pals in der Hinterhand, falls ihr sie braucht. Zum Beispiel dann, wenn ihr ein Pal konfrontiert, dessen Schwäche euer aktives Team nicht abdeckt.

In der Oberwelt wird der Typ eines Pal links neben dem Namen angezeigt. Ebenso findet ihr den Typ im Paldeck auf der jeweiligen Pal-Seite.

Auch im Paldeck ist der Typ zu sehen.

Viel Spaß mit Palworld!

Zurück zum Palworld: Stärken und Schwächen Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Palworld:

Palworld: Alle 113 Pals mit Bildern - So sehen die Monster aus und das können sie

Palworld: Schnellreise aktivieren - So kommt ihr besser durch die Welt