Palworld: Teleporter Map – alle großen Adlerstatuen und ihre Fundorte

Die Teleporter in Palworld helfen euch als Schnellreise-Funktion dabei, schneller auf den recht weitläufigen Palpagos Islands von A nach B zu kommen. Sie haben die Form von großen Adlerstatuen, die ihr in allen Regionen der Karte finden könnt. Natürlich müsst ihr die Teleporter erst einmal finden und aktivieren, ehe ihr sie dauerhaft nutzen könnt und an dieser Stelle kommt diese Seite ins Spiel, denn nachfolgend haben wir euch alle 57 großen Adlerstatuen mit ihren Fundorten auf einer Palworld Teleporter Map markiert.

Palworld: Teleporter Map Inhalt: