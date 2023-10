Atlus hat einen zweiten Battle-Trailer zu Persona 5 Tactica veröffentlicht. Der zeigt euch mehr von den verschiedenen Techniken auf dem Schlachtfeld, wie ihr die beste Strategie entwickelt, Personas fusioniert und so weiter. Außerdem erfahrt ihr, wie ihr mithilfe von Sub-Personas das Potenzial eurer Teammitglieder verbessern könnt. Persona 5 Tactica erscheint am 17. November 2023 für Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC, Nintendo Switch, Xbox One und PS4.