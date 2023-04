Pokémon Go: So sammelt ihr heute viel Sternenstaub beim Quiekel-Event

Wer Sternenstaub in Pokémon Go benötigt, sollte sich heute ein paar Stunden Zeit nehmen.

Heute findet nämlich der neue Community Day Classic mit Quiekel statt und bringt einen netten Bonus mit sich.

Ganz einfach mehr Sternenstaub bekommen

Der Community Day Classic mit Quiekel läuft heute im Zeitraum von 14 bis 17 Uhr. In diesen drei Stunden gibt es die dreifache Menge an Sternenstaub, wenn ihr ein Pokémon fangt.

Was aber nur ein Teil der Rechnung ist. Quiekel findet ihr in diesen drei Stunden an jeder Ecke. Wenn ihr draußen, findet ihr somit jede Menge Pokémon zum Fangen.

Weitere Meldungen zu Pokémon Go:

Hinzu kommt, dass ihr dann noch einen Sternenstück aktivieren solltet, denn damit steigert ihr die Sternenstaub-Ausbeute noch weiter und ihr bekommt 50 Prozent mehr Sternenstaub!

Wer seinen Vorrat aufstocken möchtet, kann sich in diesen drei Stunden also richtig austoben und jede Menge Pokémon fangen.

Alle Details zum Event haben wir hier für euch: Pokémon Go: Heute Community Day Classic mit Quiekel - Alle Infos und Boni im Überblick

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten