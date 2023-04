Pokémon Go: Mysteriöses Pokémon feiert heute sein weltweites Debüt.

In Pokémon Go feiert heute ein mysteriöses Pokémon sein weltweites Debüt.

Es handelt sich um das Dankbarkeits-Pokémon Shaymin. Ein Unbekannter ist es aber nicht.

Jetzt für alle verfügbar

Shaymin hatte seinen ersten Auftritt bereits beim Pokémon Go Fest 2022, ab heute gibt es nun eine neue Spezialforschung in Pokémon Go.

Diese ist für alle Trainerinnen und Trainer weltweit kostenlos verfügbar und im Zuge dessen bekommt ihr ein Shaymin. Wer bereits eins hat, kann sich auf diesem Weg ein zweites Exemplar sichern.

Ihr könnt euch die Forschung während der neuen Umweltwoche vom 20. April 2023 um 10 Uhr bis zum 26. April 2023 um 20 Uhr abholen.

Hier zeigen wir euch, welche Aufgaben ihr für die neue Spezialforschung erfüllen müsst und was ihr dafür alles bekommt: Pokémon Go: Pflanzen und Dankbarkeit - So holt ihr euch Shaymin.