Pokémon Go verkauft Münzen künftig günstiger außerhalb des Spiels.

Münzen für Pokémon Go könnt ihr zukünftig auch außerhalb des Spiels in einem Online-Store kaufen.

Es ist das erste Mal, dass man somit Pokécoins außerhalb der App kaufen kann, womit Niantic auch den typischen Anteil von 33 Prozent umgeht, den man an Google und Apple in ihren App Stores zahlen muss.

Eine neue Option

Ob es einen direkten Link zum Online-Store in der App geben wird, bleibt abzuwarten. Epic Games hatte zuvor aufgrund dessen Probleme bei Fortnite bekommen und die App wurde aus den Stores entfernt. Niantic wird das wohl nicht wiederholen wollen.

Vergangene Nacht erhielten User in bestimmten Ländern eine E-Mail zum Launch dieses Online-Stores. Darin hieß es, es sei der "beste Ort", um Pokécoins zu kaufen.

"Der Web Store bietet die besten Angebote, die größten Pakete und exklusive Angebote", heißt es. "Außerdem kannst du bei jedem Kauf bis zu 1.000 Bonus-Pokécoins erhalten! Du kannst Pokécoins verwenden, um Bundles und andere Gegenstände im Spiel-Shop zu kaufen. Dieses Angebot ist nur im Pokémon Go Web Store erhältlich!"

Der Store lässt sich über diesen Link auch in deutscher Sprache aufrufen, Käufe sind derzeit allerdings nicht möglich. Dort heißt es: "Demnächst erhältlich. Es ist derzeit nicht möglich, Käufe in dieser Region zu tätigen. Möglicherweise ändert sich das in Zukunft."

Angeboten werden Bundles für 1.200, 2.500, 5.200 und 14.500 Pokécoins. Wie unterscheiden sich die Preise? Norwegischen Usern zufolge reichen die Preise im Spiel für diese Bundles von 119 kr bis zu 1.290 kr, im Online-Store sind es 109 kr bis 1.090 kr.

Zuletzt hatte Niantic in der Community für Aufregung gesorgt, indem man Pässe für Fern-Raids teurer machte und Spielerinnen und Spieler nur noch maximal fünf Stück am Tag absolvieren lässt. Angesichts dessen ist das Timing für den Start des experimentellen Online-Stores sicherlich interessant.