Pokémon Karmesin und Purpur: Brigaron Guide - Die besten Konter für den Tera-Raid

Brigaron ist das neueste Pokémon, das ihr bei einem 7-Sterne-Tera-Raid-Event in Pokémon Karmesin und Purpur bekämpfen und fangen könnt. An zwei Wochenenden habt ihr dazu die Gelegenheit, euch das Pokémon zu sichern.

In unserem Guide zeigen wir euch, was ihr über den Brigaron-Raid in Pokémon Karmesin und Purpur wissen müsst und was die besten Konter gegen Brigaron sind.

Inhalt:

Wann taucht Brigaron in Tera-Raids auf?

An zwei Wochenenden habt ihr die Chance, Schwarzkristall-Tera-Raid-Kämpfe mit Brigaron in Pokémon Karmesin und Purpur zu bestreiten.

Das Brigaron, das ihr dabei fangen könnt, verfügt über den Tera-Typ Gestein und obendrein trägt es das Titanen-Zeichen. Dieses zeigt an, dass das Pokémon bei einem 7-Sterne-Raid gefangen wurde.

Hier sind die genauen Zeiten, zu denen ihr Brigaron in Raids bekämpfen könnt:

Raid-Wochenende 1 Start: Freitag, 12. Mai 2023, 2 Uhr

Ende: Montag, 15. Mai 2023, 1:59 Uhr Raid-Wochenende 2 Start: Freitag, 19. Mai 2023, 2 Uhr

Ende: Montag, 22. Mai 2023, 1:59 Uhr

Schwarze Tera-Raid-Kristalle findet ihr nach dem Abschluss bestimmter Post-Game-Events. Wer selbst noch nicht so weit ist, kann aber an den Raids anderer Spielerinnen und Spieler teilnehmen. Um auf die Pokémon zu treffen, die in Tera-Raid-Events vorkommen, müsst ihr wieder die neueste Poké-Portal-News herunterladen.

Zur Teilnahme an den Raids benötigt ihr außerdem Nintendo Switch Online.

Wichtig ist auch: Ihr könnt dieses Brigaron nur einmal pro Spielstand fangen! Eine weitere Teilnahme an Raids ist darüber hinaus aber möglich.

Brigaron in seiner Tera-Form.

Was sind die besten Konter für den Brigaron Tera Raid?

Brigaron hat die Typen Pflanze und Kampf und wie erwähnt, hat diese 7-Sterne-Version in Tera-Raids zudem den Tera-Typ Gestein.

Konzentriert euch wie immer auf die Schwächen von Brigaron. Anfällig ist es gegen die Typen Wasser, Pflanze, Boden, Stahl und Kampf.

Achtet bei der Zusammenstellung eures Teams entsprechend darauf, dass eure Pokémon nicht anfällig für Brigarons Attacken sind.

Folgende Pokémon sind eine gute Wahl für den Kampf gegen Brigaron in Tera-Raids:

Epitaff: Dieses Pokémon verfügt über sehr gute Angriffswerte und starke Kampf-Attacken, was es zu einer guten Wahl für diesen Raid macht. Mit ihm fügt ihr Brigaron ordentlich Schaden zu. Setzt dabei auf Attacken wie Ableithieb, Nahkampf und Fruststampfer. Kombinieren könnt ihr das obendrein mit Protzer, um Angriff und Verteidigung zu stärken.

Dieses Pokémon verfügt über sehr gute Angriffswerte und starke Kampf-Attacken, was es zu einer guten Wahl für diesen Raid macht. Mit ihm fügt ihr Brigaron ordentlich Schaden zu. Setzt dabei auf Attacken wie Ableithieb, Nahkampf und Fruststampfer. Kombinieren könnt ihr das obendrein mit Protzer, um Angriff und Verteidigung zu stärken. Monetigo: Dads Pokémon ist zwar anfällig für Kampf-Attacken, aber dennoch eine gute Wahl. Dafür sorgen seine guten Verteidigungswerte sowie der hohe Wert beim Spezial-Angriff. Seine Goldrausch-Attacke trifft mit absoluter Genauigkeit und verursacht dabei 120 Schadenspunkte, was Brigaron nicht gerade gefällt.

Dads Pokémon ist zwar anfällig für Kampf-Attacken, aber dennoch eine gute Wahl. Dafür sorgen seine guten Verteidigungswerte sowie der hohe Wert beim Spezial-Angriff. Seine Goldrausch-Attacke trifft mit absoluter Genauigkeit und verursacht dabei 120 Schadenspunkte, was Brigaron nicht gerade gefällt. Knattatox: Unterstützend für die beiden anderen könnt ihr Knattatox als eher defensives Pokémon einplanen. Gift und Stahl sind gut, um Brigaron zu kontern, ebenso hat es gute Angriffs- und Verteidigungswerte. So hält es im Kampf länger durch und mithilfe von Attacken wie Säurespeier und Kreideschrei senkt es die Verteidigung und Spezial-Verteidigung von Brigaron.

