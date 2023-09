Auch im DLC Die Türkisgrüne Maske für Pokémon Karmesin und Purpur gibt es eine Reihe von editionsexklusiven Pokémon, die ihr entweder nur in Pokémon Karmesin oder Pokémon Purpur fangen könnt. Ihr kennt das aus den Hauptspielen!

Wer all diese Pokémon seinem Pokédex hinzufügen möchte, muss also mit anderen Spielerinnen und Spielern in Pokémon Karmesin und Purpur tauschen.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend die jeweils exklusiven Pokémon sowie Tauschcodes, die euch dabei helfen, euren Kitakami-Pokédex zu vervollständigen.

Pokémon Karmesin und Purpur: Die Türkisgrüne Maske - Editionsexklusive Pokémon Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Exklusive Pokémon für Pokémon Karmesin in die Türkisgrüne Maske

Nachfolgend seht ihr die Pokémon, die ihr in Die Türkisgrüne Maske exklusiv mit Pokémon Karmesin fangen könnt:

Pokémon Typ Skorgla Boden / Flug Skorgro Boden / Flug Urgl Flug / Wasser

Wenn ihr Pokémon Purpur spielt und die eben erwähnten Pokémon haben möchtet, müsst ihr mit Spielerinnen und Spielern von Pokémon Karmesin tauschen.

Zurück zum Pokémon Karmesin und Purpur: Die Türkisgrüne Maske - Editionsexklusive Pokémon Inhaltsverzeichnis

Exklusive Pokémon für Pokémon Purpur in die Türkisgrüne Maske

Diese Pokémon könnt ihr exklusiv nur mit Pokémon Purpur in Die Türkisgrüne Maske fangen:

Pokémon Type Griffel Normal Ambidiffel Normal Morpeko Elektro / Unlicht

Wenn ihr Pokémon Karmesin spielt und die eben erwähnten Pokémon haben möchtet, müsst ihr mit Spielerinnen und Spielern von Pokémon Purpur tauschen.

Zurück zum Pokémon Karmesin und Purpur: Die Türkisgrüne Maske - Editionsexklusive Pokémon Inhaltsverzeichnis

Tauschcodes für editionsexklusive Pokémon in Die Türkisgrüne Maske

Es mag zwar schwierig erscheinen, an Pokémon aus der jeweils anderen Version zu gelangen, wenn ihr keine Freundinnen oder Freund mit dieser Version habt. Aber dafür gibt es ja das Internet. YouTuber Austin John Plays führt zum Beispiel seine Tradition fort und erstellt Tauschcodes für alle, die explizit diese Pokémon tauschen möchten:

Selbst bei Nutzung dieser Codes müsst ihr aber womöglich mehrmals nach einem Tauschpartner suchen. Und je länger der Release des DLCs her ist, desto weiter wird die Zahl möglicher Tauschpartner sinken. Es schadet also nicht, sich zu beeilen.

Hier sind die Tauschcodes für die editionsexklusiven Pokémon in Die Türkisgrüne Maske:

Skorgla für Griffel (und umgekehrt) - 0207 0190

- 0207 0190 Urgl für Morpeko (und umgekehrt) - 0845 0877

Um die Codes nutzen zu können, braucht ihr eine aktive Mitgliedschaft von Nintendo Switch Online, ansonsten könnt ihr nicht via Internet tauschen.

Öffnet dann das Poképortal und wählt die Option zum Link-Tausch, wo ihr wiederum einen Code eingeben könnt. Sucht dann nach möglichen Tauschpartnern.

Viel Erfolg dabei, die editionsexklusiven Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur: Die Türkisgrüne Maske zu fangen!

Zurück zum Pokémon Karmesin und Purpur: Die Türkisgrüne Maske - Editionsexklusive Pokémon Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Karmesin und Purpur: Die Türkisgrüne Maske:

Pokémon Karmesin und Purpur: Knapfel zu Sirapfel entwickeln

Pokémon Karmesin und Purpur: Mortcha zu Fatalitcha entwickeln

Pokémon Karmesin und Purpur: So fangt ihr die Gefährten in Die Türkisgrüne Maske

Pokémon Karmesin und Purpur: Ogerpon finden und fangen - So geht’s!

Pokémon Karmesin und Purpur: Blutmond Ursaluna finden und fangen