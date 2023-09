Pokémon Karmesin und Purpur: Knapfel zu Sirapfel entwickeln

Sirapfel ist eine neue Entwicklung für Knapfel und ein Pokémon vom Typ Pflanze und Drache, das im DLC Die Türkisgrüne Maske für Pokémon Karmesin und Purpur eingeführt wurde.

Wenn ihr Sirapfel für euren Pokédex haben möchtet, müsst ihr aber zuerst einmal einen Sauren Apfel in Pokémon Karmesin und Purpur finden.

Wir zeigen euch in unserem Guide, wo ihr diesen Apfel findet und wie ihr Knapfel zu Sirapfel entwickeln könnt.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wo finde ich Knapfel?

Knapfel könnt ihr sowohl in der Paldea- als auch in der Kitakami-Region in Pokémon Karmesin und Purpur finden.

In Paldea ist Knapfel in diesen Regionen zu finden:

Image credit: Nintendo/Eurogamer

In Kitakami taucht Knapfel wiederum wenig überraschend in den Apfelgärten auf.

Image credit: Nintendo/Eurogamer

Wenn ihr Glück habt, läuft euch sogar ein terakristallisiertes Knapfel über den Weg, besonders auf dem Apfelhügel.

Image credit: Nintendo/Eurogamer

Knapfel ist ein relativ kleines Pokémon, daher ist es nicht verkehrt, wenn ihr nachschaut, ob es auf eurem Radar auftaucht. Ebenso könnt ihr ein Sandwich oder etwas anderes essen, dass die Chance auf Begegnungen mit Pflanzen- oder Drachen-Pokémon erhöht.

Nachdem wir unsere Chancen so verbessert hatten, fanden wir zwei Knapfel-Gruppen auf dem Apfelhügel.

Image credit: Nintendo/Eurogamer

Wie entwickle ich Knapfel zu Sirapfel?

Die Entwicklung von Knapfel zu Sirapfel in Pokémon Karmesin und Purpur ist relativ einfach, ihr braucht dazu nur einen Saftigen Apfel.

Sobald ihr einen Saftigen Apfel gefunden habt, müsst ihr sicherstellen, dass sich Knapfel in eurem aktiven Team befindet. Gebt Knapfel dann diesen Sauren Apfel.

Image credit: Nintendo/Eurogamer

Tut ihr das, entwickelt sich Knapfel sofort zu Sirapfel. Glückwunsch, ihr habt ein neues Pokémon für euren Pokédex bekommen!

Image credit: Nintendo/Eurogamer

Wo finde ich einen Saftigen Apfel?

Der Saftige Apfel ist in Pokémon Karmesin und Purpur recht einfach zu finden. Ihr könnt jederzeit einen bekommen, sofern ihr genügend Geld habt.

Begebt euch in die südöstliche Ecke von Kitakami. Dort findet ihr einen kleinen Garten, eine einen Schuppen und einen Apfelstand.

Image credit: Nintendo/Eurogamer

Ein Saftiger Apfel kostet euch dort 500 Pokédollar und ihr könnt so viele kaufen wie ihr möchtet.

Image credit: Nintendo/Eurogamer

Es besteht auch die Möglichkeit, dass Knapfel in der Nähe dieses Gartens auftauchen. Wenn ihr also noch eins braucht, schaut doch mal hier vorbei.

Viel Erfolg dabei, Sirapfel zu eurem Pokédex hinzuzufügen!

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Karmesin und Purpur:

Pokémon Karmesin und Purpur: Tipps, Tricks und Lösungen

Pokémon Karmesin und Purpur: Akademie-Set bekommen - So erhaltet ihr neue Outfits

Pokémon Karmesin und Purpur: Hisui-Zoroark bekommen - So kriegt ihr den Frühkäufer-Bonus

Pokémon Karmesin und Purpur: Mortcha zu Fatalitcha entwickeln

Pokémon Karmesin und Purpur: So fangt ihr die Gefährten in Die Türkisgrüne Maske