Pokémon Karmesin und Purpur: Ogerpon finden und fangen - So geht’s!

Ogerpon ist ein weiteres neues Pokémon, dass ihr im DLC Die Türkisgrüne Maske für Pokémon Karmesin und Purpur fangen könnt.

Erst einmal müsst ihr in der Story sein Vertrauen gewinnen, bevor ihr euch daran macht, es zu fangen. Unser Guide zeigt euch, was ihr dafür in Pokémon Karmesin und Purpur tun müsst.

Inhalt:

Wo finde ich Ogerpon?

Bevor ihr Ogerpon in Pokémon Karmesin und Purpur: Die Türkisgrüne Maske fangen könnt, müsst ihr es zuerst in einem Kampf besiegen. Dieser ähnelt den Herrscher-Kämpfen aus den Hauptspielen, ist aber recht einzigartig.

Tatsächlich müsst ihr Ogerpon insgesamt viermal besiegen – einmal für jede Maske -, bevor ihr es eurem Pokédex hinzufügen könnt. Mit jeder Maske verändert es seinen Typ und ihr müsst darauf vorbereitet sein, dass es im Kampf genau das tut.

Hier sind die Reihenfolge der Masken von Ogerpon und außerdem die zugehörigen Schwächen:

Ofenmaske - Typ Feuer, schwach gegen Gestein, Boden und Wasser

- Typ Feuer, schwach gegen Gestein, Boden und Wasser Brunnenmaske - Typ Wasser, schwach gegen Elektro und Pflanze

- Typ Wasser, schwach gegen Elektro und Pflanze Fundamentmaske - Typ Gestein, schwach gegen Kampf, Pflanze, Boden, Stahl und Wasser

- Typ Gestein, schwach gegen Kampf, Pflanze, Boden, Stahl und Wasser Türkisgrüne Maske - Typ Pflanze, schwach gegen Käfer, Feuer, Flug, Eis und Gift

Wir empfehlen euch, einige Heilitems für diesen Kampf mitzubringen, besonders Hypertränke und Beleber. Eine falsche Attacke könnte schon dazu führen, dass Ogerpon eines eurer Pokémon ausschaltet. Ebenso ist es keine schlechte Idee, vor Beginn des Kampfes zu speichern. Und ihr solltet euer Team anpassen, damit ihr vorbereitet seid, jede Schwäche von Ogerpon und seinen Masken auszunutzen.

Achtet im Kampf auf Ogerpons Attacke Rankenkeule. Diese passt sich dem jeweiligen Maskentyp an. Trägt es die Ofenmaske, führt es damit also eine Attacke vom Typ Feuer aus und so weiter. Zudem ist es eine recht mächtige Attacke und wenn ihr nicht aufpasst, erledigt sie euer Pokémon mit einem Schlag. Ihr könnt den Angriff aber umgehen, indem ihr ein Pokémon nutzt, dessen Fähigkeit den Schaden absorbiert, etwa mit Feuerfänger.

Zu den weiteren Attacken von Ogerpon zählen Grasfeld, Fußkick und Slam. Grasfeld verschafft eurem Pokémon zwar ein paar Gesundheitspunkte, aber Ogerpon ebenso.

Wichtig ist auch, dass Ogerpon sich in diesem Kampf zwar viermal terakristallisieren kann, bei euch ist das jedoch nur einmal möglich! Ihr müsst also den richtigen Zeitpunkt für eure eigene Terakristallisierung finden. Wir empfehlen, das bei einem Pflanzen-Pokémon zu tun, während Oderpon die Brunnenmaske trägt, da sowohl die Brunnenmaske als auch die Fundamentmaske anfällig gegen Pflanzen-Attacken sind.

Habt ihr es viermal besiegt, könnt ihr es fangen.

Viel Erfolg beim Fangen von Ogerpon!

