Pokémon Karmesin und Purpur: Herrscher des weiten Himmels besiegen

Der Herrscher des weiten Himmels ist ein weiteres Herrscher-Pokémon, mit dem ihr es in Pokémon Karmesin und Purpur zu tun bekommt und das ihr im Kampf bezwingen müsst.

Es handelt sich dabei um ein Adebom, das auf einem kleinen Berg in Pokémon Karmesin und Purpur auf euch wartet. Wie ihr zu ihm kommt und es besiegt, verrät euch unser Guide.

Inhalt:

Wo finde ich den Herrscher des weiten Himmels?

Ihr findet den Herrscher des weiten Himmels im Westen der Paldea-Region in Westliche Zone 1. Begebt euch dort zu einem kleinen Berg, aber auf dem Weg nach oben bekommt ihr es mit Hindernissen zu tun.

Der Herrscher des weiten Himmels schleudert wiederholt runde Felskugeln den Abhang hinunter, die euch treffen und zurückschleudern können. Nutzt auf dem Weg nach oben die Felsen vor euch als Deckung. Habt ihr sie passiert, reitet ihr schnell weiter nach oben und weicht weiteren Felskugeln aus. Viele Schwierigkeiten solltet ihr dabei eigentlich nicht haben.

Oben angekommen, begegnet ihr dem Pokémon Adebom.

Umgeht die Felskugeln auf dem Weg nach oben.

Wie besiege ich den Herrscher des weiten Himmels?

Adebom hat die Typen Flug und Unlicht, was euch einige Möglichkeiten verschafft, es zu bekämpfen. Kurz gesagt: Ihr solltet nicht allzu große Probleme damit haben, gute Konter gegen Adebom zu finden.

Diese Typen sind effektiv gegen Adeom:

Elektro

Eis

Gestein

Kampf

Käfer

Fee

Bringt ihr Adebom während der ersten Kampfphase in den roten Bereich seiner Gesundheit, frisst es ein Geheimgewürz und kehrt anschließend gestärkt zurück.

In der zweiten Kampfphase schließt sich euch Pepper mit seinem Pokémon Geosali an. Mit den richtigen Pokémon-Typen in eurem Team sollte Adebom aber keine große Gefahr darstellen. Nutzt zusätzlich noch die Terakristallisierung und ihr werdet gut mit ihm fertig.

Anschließend findet ihr in der Höhle noch einen Stängel Bitteres Geheimgewürz als Belohnung.

Habt ihr das Pokémon besiegt, gibt's ein weiteres Foto als Belohnung.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Karmesin und Purpur:

Pokémon Karmesin und Purpur: Tipps, Tricks und Lösungen

Pokémon Karmesin und Purpur: Herrscher der Steinklippe besiegen

Pokémon Karmesin und Purpur: Herrscher des verborgenen Stahls besiegen

Pokémon Karmesin und Purpur: Herrscher der bebenden Erde besiegen