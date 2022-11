Pokémon Karmesin und Purpur: Herrscher der Steinklippe besiegen

Der Herrscher der Steinklippe gehört in Pokémon Karmesin und Purpur zu den so genannten Herrscher-Pokémon. Im Grunde ist es eine deutlich größere Form eines normalen Pokémon, daher ist der Kampf auch herausfordernder.

Der Kampf gegen den Herrscher der Steinklippe in Pokémon Karmesin und Purpur ist so ziemlich der erste größere Kampf, den ihr in den Spielen bestreitet. In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr optimal darauf vorbereitet seid.

Inhalt:

Wo finde ich den Herrscher der Steinklippe?

Ihr könnt den Herrscher der Steinklippe in Südliche Zone 3 finden. Praktischerweise wird sein Fundort am Anfang des Spiels auf euer Rotom-Smartphone kopiert.

Begebt euch also zum entsprechenden Ort und haltet an einer kleinen Klippe Ausschau nach dem Herrscher der Steinklippe. Ihr solltet kein großes Problem damit haben, dieses große Pokémon aufzuspüren.

Es krabbelt gerne an der Klippe herum und ist ein übergroßes Klibbe. Wie gesagt: Schwer zu übersehen!

Hier findet ihr den Herrscher der Steinklippe.

Wie besiege ich den Herrscher der Steinklippe?

Klibbe ist ein Pokémon vom Typ Gestein, was euch schon einmal eine Vorstellung davon gibt, womit ihr es bekämpfen könnt. Die Typen Gift und Gestein richten etwas Schaden an, am effektivsten gegen Klibbe sind aber folgende Typen:

Wasser

Pflanze

Eis

Habt ihr euch zu Beginn des Spiels für das Pflanzen- oder Wasser-Starter-Pokémon entscheiden, habt ihr schon einmal eine gute Basis für den Kampf. Versucht euch ein Team zusammenzustellen, das die erwähnten, sehr effektiven Attacken bestmöglich abdeckt.

In der ersten Phase des Kampfes gegen Klibbe habt ihr damit relativ leichtes Spiel. In der zweiten Phase frisst Klibbe aber ein Geheimgewürz und wird dadurch stärker. Schaut also, dass ihr auf diese Phase mit den passenden Pokémon und etwaigen Tränken und Belebern gut vorbereitet seid.

Zugleich erhaltet ihr in der zweiten Phase Unterstützung durch Pepper und sein Muschas, das mit seinem Typ Wasser eine willkommene Hilfe darstellt.

Mit der richtigen Vorbereitung und Peppers Hilfe solltet ihr keine Probleme haben, Klibbe zu besiegen. Als Belohnung erhaltet ihr nach dem Kampf einen Stängel Süßes Geheimgewürz.

Das Siegerfoto nach dem Erfolg.

