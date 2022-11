Pokémon Karmesin und Purpur: Herrscher der bebenden Erde besiegen

Das nächste Herrscher-Pokémon, dem ihr in Pokémon Karmesin und Purpur über den Weg lauft, ist der Herrscher der bebenden Erde. Es gilt, auch diesen in einem Kampf zu bezwingen.

In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr in den Herrscher der bebenden Erde in Pokémon Karmesin und Purpur findet und ihn anschließend besiegt.

Inhalt:

Wo finde ich den Herrscher der bebenden Erde?

Auch der Herrscher der bebenden Erde befindet sich im Westen der Paldea-Region, ihr müsst dafür in die Brutzelwüste reisen. Bei dem Herrscher handelt es sich um ein Riesenzahn.

Wenn ihr in seine Nähe kommt, könnt ihr es eigentlich gar nicht übersehen, es wirkt wie ein übergroßes und bunteres Mammut mit zwei riesigen Stoßzähnen.

Habt ihr es erreicht, müsst ihr euch in die Nähe seines Kopfes begeben, um den Kampf zu beginnen.

Riesenzahn wird seinem Namen gerecht und ist schwer zu übersehen.

Wie besiege ich den Herrscher der bebenden Erde?

Der Herrscher der bebenden Erde beziehungsweise Riesenzahn ist ein Pokémon vom Typ Boden und Kampf. Mit den folgenden Typen könnt ihr es effektiv bekämpfen:

Flug

Psycho

Fee

Wasser

Pflanze

Eis

Wie ihr seht, gibt es einige Optionen, mit denen ihr Riesenzahn eine Menge Schaden zufügen könnt. Stellt euer Team entsprechend auf und Riesenzahn sollte nicht die große Herausforderung darstellen, nach der es aussieht.

Auch hier gilt: Bringt ihr seine Gesundheit in den roten Bereich, endet die erste Kampfphase. Riesenzahn zieht sich zurück, frisst ein Geheimgewürze und kehrt anschließend gestärkt zurück.

In der zweiten Kampfphase erhaltet ihr erneut Unterstützung durch Pepper, der sich mit seinem Pokémon Halupenjo dem Kampf anschließt. Unter den gleichen Gesichtspunkten wie zuvor solltet ihr keine Schwierigkeiten haben, den Herrscher der bebenden Erde zu bezwingen.

Anschließend findet ihr in der Höhle noch einen Stängel Saures Geheimgewürz als Belohnung.

Ein weiteres Foto mit Pepper.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Karmesin und Purpur:

Pokémon Karmesin und Purpur: Tipps, Tricks und Lösungen

Pokémon Karmesin und Purpur: Herrscher der Steinklippe besiegen

Pokémon Karmesin und Purpur: Herrscher des verborgenen Stahls besiegen

Pokémon Karmesin und Purpur: Herrscher des weiten Himmels besiegen