Pokémon Karmesin und Purpur: Neo Kitakami Handyhülle freischalten - Mit diesem Code kriegt ihr sie.

Passend zum neuen Epilog-DLC für Pokémon Karmesin und Purpur könnt ihr euch auch noch eine Neo-Kitakami-Handyhülle als kostenloses Geschenk sichern.

Damit erhaltet ihr eine weitere Möglichkeit, euer Smart-Rotom in Pokémon Karmesin und Purpur zu dekorieren. Was ihr tun müsst, um diese neue Handyhülle in den Spielen zu bekommen, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Was ist der Code für die Neo Kitakami Handyhülle?

Ihr braucht einen speziellen Code, um die Neo-Kitakami-Handyhülle in Pokémon Karmesin und Purpur freizuschalten. Normalerweise müsstet ihr euch dafür ein offizielles Video anschauen, aber diesen Umweg könnt ihr euch sparen.

Dieses Passwort braucht ihr für die Neo-Kitakami-Handyhülle: NE0R0T0MC0VER.

Wie kriegt man die Neo Kitakami Handyhülle?

Im vorherigen Schritt habt ihr den Code für die Neo-Kitakami-Handyhülle in Pokémon Karmesin und Purpur erhalten, nun müsst ihr ihn noch einlösen.

Das geschieht über die Geheimgeschenk-Funktion des Spiels. Öffnet mit dem X-Button das Menü, wählt "Poképortal" aus und geht zur Geheimgeschenk-Funktion.

Dort wählt ihr schließlich den Menüpunkt "Per Seriencode/Passwort empfangen" aus. Gebt anschließend euer Passwort ein und das Geschenk wird übertragen. Anschließend nicht vergessen, euer Spiel zu speichern!

Noch ein paar allgemeine Hinweise zum Einlösen von Codes:

Passwörter enthalten nie die Buchstaben I, O oder Z.

Um dieses Geschenk zu erhalten, müsst ihr die Konsole mit dem Internet verbinden.

Um eine Internetverbindung herzustellen, muss euer Nutzerprofil mit einem Nintendo-Account verknüpft sein.

Eine kostenpflichtige Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft wird nicht benötigt.

Dieses Passwort kann nur einmal pro Speicherstand benutzt werden.

Die Option Geheimgeschenk wird nach etwa ein bis eineinhalb Stunden Spielzeit freigeschaltet.

Die Verteilung der Neo-Kitakami-Handyhülle für das Smart-Rotom kann ohne vorherige Ankündigung beendet werden.

Viel Spaß mit der Neo-Kitakami-Handyhülle!

