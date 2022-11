Pokémon Karmesin und Purpur: Rioba und das Caph Starmobil besiegen

Eine weitere Herausforderung auf der Straße der Sterne in Pokémon Karmesin und Purpur stellen dieKampf-Mitglieder von Team Star dar.

Man kennt sie in Pokémon Karmesin und Purpur auch als die Caph-Bande und ihre Anführerin ist Rioba. In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr mit ihr und ihrem Caph-Starmobil fertig werdet.

Inhalt:

Wo finde ich das Versteck der Kampf-Mitglieder?

Das Versteck der Caph-Bande befindet sich im Nordosten der Paldea-Region, ganz am äußersten Rand dieser Zone. Bewegt euch im Grunde vom östlichen Leuchtturm aus nach Norden und ihr stoßt darauf.

Es liegt etwas abseits und rundherum befinden sich auch viele starke Pokémon, was ein Vorgeschmack darauf ist, was euch in diesem Lager erwartet.

Hier befindet sich das Versteck der Kampf-Mitglieder.

Wie besiege ich Rioba und das Caph Starmobil?

Auch in diesem Lager gilt es, zuerst einmal etwas Vorgeplänkel zu absolvieren, bevor ihr es mit Rioba aufnehmt. Zuerst einmal kämpft ihr vor dem Tor gegen ein Mitglied der Bande, das ein Glibunkel (Level 54) und ein Rasaff (Level 55) gegen euch ins Rennen schickt.

Flug und Psycho sind gegen beide davon sehr effizient, bei Glibunkel hilft auch noch der Typ Boden und bei Rasaff der Typ Fee.

Anschließend müsst ihr im Lager wieder 30 Pokémon innerhalb von zehn Minuten besiegen. Wie im Kampf davor kommt ihr mit den Typen Flug, Psycho und Fee gut zurecht.

Auf Pokémon der Typen Normal, Gestein, Stahl, Eis oder Unlicht solltet ihr generell bei diesem Versteck verzichten, da sie anfällig gegen Kampf-Attacken sind.

Sobald ihr es zu Rioba geschafft habt, schickt sie die folgenden fünf Pokémon gegen euch ins Rennen:

Toxiquak (Level 55)

Lucario (Level 55)

Quartermak (Level 55)

Epitaff (Level 55)

Caph-Starmobil (Level 56)

Toxiquak könnt ihr mit Flug, Boden und Psycho gut klein kriegen, Lucario ist anfällig gegen Kampf, Feuer und Boden. Fee, Flug und Psycho helfen euch gegen Quartermak weiter und Epitaff hat Schwierigkeiten mit Fee, Flug, Geist und Psycho.

Das Caph-Starmobil kriegt ihr mit Fee, Flug und Psycho klein. Ihr solltet schauen, dass ihr das relativ zeitig hinbekommt, denn es steigert seine Angriffe und seine Geschwindigkeit, was euch in längeren Kämpfen vor Probleme stellen könnte. Nutzt auf jeden Fall auch die Terakristallisierung.

Das Siegerfoto mit Rioba.

