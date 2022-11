Pokémon Karmesin und Purpur: Die Straße der Sterne - Welche Verstecke ihr zuerst machen solltet

Einer von drei Story-Hauptpfaden in Pokémon Karmesin und Purpur ist die Straße der Sterne. Auf diesem Weg nehmt ihr es mit Team Star und den verschiedenen Banden auf, die zum Team gehören.

Ihr müsst mehrere Verstecke von Team Star ausheben, die verschiedenen Pokémon-Typen zugeordnet sind, anschließend nehmt ihr es mit dem Big Boss von Team Star auf.

Rein theoretisch könnt ihr die Verstecke in beliebiger Reihenfolge absolvieren, aber es gibt eine empfohlene Reihenfolge. Mehr dazu lest ihr in unserem Guide!

Inhalt:

Welche Arenen sollte ich zuerst machen?

Wie erwähnt, lassen euch Pokémon Karmesin und Purpur zwar grundsätzlich selbst die Reihenfolge bestimmen, in der ihr die Verstecke von Team Star angeht, aber angesichts der Pokémon-Level, die euch dort erwarten, gibt es eine empfohlene Reihenfolge.

Hier ist die Reihenfolge, zu der wir euch raten:

Wo ihr die Verstecke findet.

Sobald ihr den Big Boss von Team Star besiegt habt, solltet ihr dem Direktor der Akademie einen Besuch abstatten und mit ihm plaudern. Verlasst ihr anschließend die Schule, erhaltet ihr einen Anruf und werdet um einen kleinen Gefallen gebeten. Erfüllt ihr diesen, wird dieser Storypfad abgeschlossen.

Wie funktioniert die Straße der Sterne?

Um diesen Story-Hauptpfad abzuschließen, müsst ihr zuerst fünf Verstecke von Team Star angreifen, die in der Paldea-Region verteilt sind. Habt ihr all deren Bosse besiegt, kehrt ihr zur Akademie zurück, wo euch zwei weitere Kämpfe erwarten.

Wichtig ist: Der Big Boss verlangt zwar, dass ihr euch bei Nacht trifft, aber es besteht kein Grund zum Warten. Die Tageszeit ändert sich automatisch, wenn ihr den Zielort erreicht.

Zwar ist es möglich, die Verstecke in beliebiger Reihenfolge anzugreifen, aber es gibt jeweils feste Pokémon-Level und manche sind spürbar einfacher als andere. Im Abschnitt oben zeigen wir euch unsere empfohlene Reihenfolge.

Für eure Siege gegen Team Star erhaltet ihr eine TM, Ligapunkte, neue Rezepte zur TM-Herstellung sowie verschiedene Materialien. Die Zahl der erhaltenen Ligapunkte ist an die Zahl der Verstecke gebunden, die ihr bereits besiegt habt.

Nachfolgend zeigen wir euch, wie viele LP ihr für wie viele besiegte Verstecke bekommt:

1 Versteck - 5.000 LP

- 5.000 LP 2 Verstecke - 6.000 LP

- 6.000 LP 3 Verstecke - 7.000 LP

- 7.000 LP 4 Verstecke - 10.000 LP

- 10.000 LP 5 Verstecke - 20.000 LP

Viel Erfolg beim Kampf gegen Team Star!

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Karmesin und Purpur:

Pokémon Karmesin und Purpur: Tipps, Tricks und Lösungen