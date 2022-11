Pokémon Karmesin und Purpur: Shugi und das Tsih Starmobil besiegen

Die Gift-Mitglieder von Team Star erwarten euch auf der Straße der Sterne in Pokémon Karmesin und Purpur in einem weiteren Versteckt.

Wie ihr Name bereits andeutet, sind die Gift-Mitglieder in Pokémon Karmesin und Purpur vor allem mit solchen Pokémon ausgestattet. Ihr Anführer ist Shugi und ihr müsst unter anderem gegen ihn und sein Tsih-Starmobil kämpfen. In unserem Guide lest ihr, wie ihr das am besten macht.

Inhalt:

Wo finde ich das Versteck der Gift-Mitglieder?

Das Versteck der Gift-Mitglieder, auch bekannt als das Versteckt der Tsih-Bande, ist im Schmierhain zu finden, der sich nordwestlich von Östliche Zone 3 befindet.

Betretet den Schmierhain und ihr findet schon bald das Lager der Gift-Mitglieder vor euch. Schaut hier nach:

Hier ist das Versteckt der Gift-Mitglieder zu finden.

Wie besiege ich Shugi und das Tsih Starmobil?

Zuerst einmal zu den grundlegenden Dingen. Ihr habt es hier primär mit dem Typ Gift zu tun, bereitet euch also sorgsam vor. Gift ist am effektivsten gegen Pflanze und Fee, vermeidet also entsprechende Pokémon in eurem Team. Keine Wirkung hat er auf Stahl-Pokémon. Anfällig ist der Typ Gift wiederum gegen Boden und Psycho.

Bevor ihr das Lager überhaupt betreten könnt, müsst ihr wieder einen Kampf absolvieren. Pokémon-Trainer Laszlo stellt sich euch in den Weg und hat Schluppuck und Sproxi in seinen Pokébällen. Mit eurem entsprechenden aufgestellten Team sollte er aber kein Hindernis darstellen.

Seid ihr einmal im Lager drin, nachdem ihr die Glocke geläutet habt, müsst ihr erneut 30 Pokémon innerhalb von zehn Minuten besiegen. Auch hier gilt, dass ihr nur die ersten drei Pokémon in eurem Team mitnehmen könnt. Gegen Gift effektive Pokémon machen kurzen Prozess mit den Pokémon, die im Lager auf euch warten.

Zum Schluss bekämpft ihr ein weiteres Starmobil.

Anschließend bekommt ihr es schließlich mit Anführer Shugi zu tun. Er schickt zuerst ein Skuntank, dann ein Knattatox und als drittes ein Sleimok ins Rennen. Zuletzt kämpft ihr gegen das Tsih-Starmobil. Alle gegnerischen Pokémon hier sind knapp über Level 30, also schaut am besten, dass eure Pokémon sich auf eurem ähnlichen Niveau befinden.

Mit den richtigen, auf Gift abgestimmten Pokémon und den passenden Items, um im Fall der Fälle zu heilen oder Vergiftungen zu entfernen, solltet ihr gut durch den Kampf kommen. Spätestens gegen das Tsih-Starmobil solltet ihr zudem die Terakristallisierung verwenden.

Ein weiterer Sieg, ein weiteres Siegerfoto.

