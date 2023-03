Pokémon Karmesin und Purpur: Silvarro Guide - Die besten Konter für den Tera-Raid.

Beim neuesten Tera-Raid-Event in Pokémon Karmesin und Purpur werdet ihr gegen das Pokémon Silvarro antreten können. In zwei Zeiträumen habt ihr die Gelegenheit dazu, euch dieses Pokémon zu sichern, das normalerweise nicht in beiden Spielen angetroffen werden kann.

Was ihr über diesen Tera-Raid in Pokémon Karmesin und Purpur wissen müsst und welche Konter sich gut gegen Silvarro eignen, zeigen wir euch in unserem Guide.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wann taucht Silvarro in Tera-Raids auf?

An insgesamt zwei Wochenenden habt ihr die Gelegenheit, Silvarro in Schwarzkristall-Tera-Raid-Kämpfen in Pokémon Karmesin und Purpur zu bekämpfen.

Dieses Silvarro verfügt über den Tera-Typ Flug und wenn ihr es fangt, hat es auch das Titanen-Zeichen. Dieses zeigt an, dass das Pokémon bei einem 7-Sterne-Raid gefangen wurde.

Hier sind die genauen Zeiten, zu denen ihr Silvarro in Raids bekämpfen könnt:

Wochenende Zeiten 17. bis 20. März 2023 Start: 17. März 2023, 1 Uhr

Ende: 20. März 2023, 0:59 Uhr 24. bis 27. März 2023 Start: 24. März 2023, 1 Uhr

Ende: 27. März 2023, 0:59 Uhr

Schwarze Tera-Raid-Kristalle findet ihr nach dem Abschluss bestimmter Post-Game-Events. Wer selbst noch nicht so weit ist, kann aber an den Raids anderer Spielerinnen und Spieler teilnehmen. Um auf die Pokémon zu treffen, die in Tera-Raid-Events vorkommen, müsst ihr wieder die neueste Poké-Portal-News herunterladen.

Zur Teilnahme an den Raids benötigt ihr außerdem Nintendo Switch Online.

Die Tera-Form von Silvarro.

Was sind die besten Konter für den Silvarro Tera Raid?

Silvarro hat in seiner normalen Form die Typen Pflanze und Geist, diese 7-Sterne-Version in Tera-Raids verfügt zudem über den Tera-Typ Flug.

Dafür empfiehlt es sich, Pokémon vom Typ Elektro oder Eis in den Kampf zu schicken.

Silvarros Tera-Typ mag zwar Flug sein, dennoch wird es auch Attacken der Typen Pflanze und Geist einsetzen. Achtet also bei der Zusammenstellung eurer Pokémon darauf, dass diese nicht anfällig dafür sind.

Folgende Pokémon sind eine gute Wahl für den Kampf gegen Silvarro in Tera-Raids:

Eisenhand: Es ist nicht gegen die Attacken von Silvarro anfällig und kann selbst starke Elektro-Angriffe wie Donnerschlag einsetzen. Da Silvarros Verteidigungswert niedrig ist, haut ihr so ordentlich rein. Auch Bauchtrommel ist ein guter Angriff, auf den ihr zurückgreifen solltet. Wenn ihr könnt, verbessert Gesundheit und Angriff von Eisenhand und gebt ihm die Muschelglocke als Item.

Es ist nicht gegen die Attacken von Silvarro anfällig und kann selbst starke Elektro-Angriffe wie Donnerschlag einsetzen. Da Silvarros Verteidigungswert niedrig ist, haut ihr so ordentlich rein. Auch Bauchtrommel ist ein guter Angriff, auf den ihr zurückgreifen solltet. Wenn ihr könnt, verbessert Gesundheit und Angriff von Eisenhand und gebt ihm die Muschelglocke als Item. Miraidon: Dank der Elektro-Drache-Kombo ist Miraidon auch eine gute Wahl. Mit Attacken wie Blitztour und Ladevorgang richtet ihr guten Schaden an. Zudem solltet ihr Gesundheit und Angriff von Miraidon weiter steigern. Denkt außerdem darüber nach, mithilfe von Metallsound die hohe Spezial-Verteidigung von Silvarro zu reduzieren.

Dank der Elektro-Drache-Kombo ist Miraidon auch eine gute Wahl. Mit Attacken wie Blitztour und Ladevorgang richtet ihr guten Schaden an. Zudem solltet ihr Gesundheit und Angriff von Miraidon weiter steigern. Denkt außerdem darüber nach, mithilfe von Metallsound die hohe Spezial-Verteidigung von Silvarro zu reduzieren. Magnezone: Mit der Kombination aus Elektro und Stahl eignet sich Magnezone ebenfalls als exzellente Alternative. Das Pokémon hält einiges aus und kann seinerseits mit Metallsound, Donnerblitz sowie anderen Elektro- und Stahl-Attacken zuschlagen. Eisenhand und Miraidon sind aufgrund ihrer Angriffsstärke zwar zu bevorzugen, aber wenn ihr sonst nichts habt, ist Magnezone ein guter Plan B.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Karmesin und Purpur:

Pokémon Karmesin und Purpur: Tipps, Tricks und Lösungen