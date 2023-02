Pokémon Presents: Neuer Stream zum Pokémon Day angekündigt.

The Pokémon Company hat eine neue Pokémon-Presents-Ausgabe angekündigt.

Wie erwartet, wird diese am anstehenden Pokémon Day, also am Montag, den 27. Februar 2023, ausgestrahlt.

Was bisher bekannt ist

Die neueste Ausgabe von Pokémon Presents ist am 27. Februar ab 15 Uhr deutscher Zeit zu sehen.

Nach Angaben von The Pokémon Company wird die Ausgabe "etwa 20 Minuten" lang sein und steckt "voller Pokémon-Neuigkeiten".

Mehr zum Thema:

Zuletzt wurde spekuliert, dass ein neues Pokémon Mystery Dungeon für die Nintendo Switch erscheinen könnte – oder ein weiteres Remake. Auch Neuigkeiten zu Pokémon Karmesin und Purpur sind sehr wahrscheinlich.