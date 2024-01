Prince of Persia The Lost Crown: In dieser Auflösung und Framerate läuft es auf eurer Konsole.

Ubisoft hat Details zu den PC-Anforderungen sowie zu Auflösung und Framerate von Prince of Persia: The Lost Crown auf den Konsolen veröffentlicht.

Dabei garantiert der Publisher unabhängig von der Plattform mindestens 60 fps, damit jeder ein flüssiges Gameplay-Erlebnis hat.

Wie gut läuft Prince of Persia The Lost Crown auf Konsolen?

Fangen wir mit der Nintendo Switch an. Hier könnt ihr mit 60 fps sowohl im Handheld-Modus (720p) als auch im Dock (1080p) spielen.

Auf Xbox Series X und PlayStation 5 sind wiederum (sofern für euch machbar) bis zu 120 fps und eine Auflösung von 4K möglich. Die Xbox Series S liefert 60 fps bei 1440p, PS4 Pro und Xbox One X haben 60 fps in 4K zu bieten.

Auf PS4, Xbox One und via Amazon Luna habt ihr wiederum 60 fps bei 1080p.

Prince of Persia: The Lost Crown – PC-Anforderungen

Und zu guter Letzt haben wir auch noch die PC-Anforderungen des Spiels für euch:

Minimum (1920x1080, mindestens 60 fps, normale Grafikqualität)

Prozessor: Intel Core i5-4460 3,4 GHz oder AMD Ryzen3 1200 3,1 GHz

Intel Core i5-4460 3,4 GHz oder AMD Ryzen3 1200 3,1 GHz Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 950 (2 GB VRAM) oder AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 950 (2 GB VRAM) oder AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM) Arbeitsspeicher: 8 GB RAM (Dual-Channel-Setup)

8 GB RAM (Dual-Channel-Setup) Festplatte: 30 GB

30 GB DirectX: DirectX 11

DirectX 11 Betriebssystem: Windows 10/11 (64-bit)

Empfohlen (2560x1440, mindestens 60 fps, hohe Grafikqualität)

Prozessor: Intel Core i7-6700 3,4 GHz oder AMD Ryzen5 1600 3,2 GHz

Intel Core i7-6700 3,4 GHz oder AMD Ryzen5 1600 3,2 GHz Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB VRAM) oder AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB VRAM) oder AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM) Arbeitsspeicher: 8 GB RAM (Dual-Channel-Setup)

8 GB RAM (Dual-Channel-Setup) Festplatte: 30 GB

30 GB DirectX: DirectX 11

DirectX 11 Betriebssystem: Windows 10/11 (64-bit)

Ultra (3840x2160, mindestens 60 fps, Ultra-Grafikqualität)

Prozessor: Intel Core i7-6700 3,4 GHz oder AMD Ryzen5 1600 3,2 GHz

Intel Core i7-6700 3,4 GHz oder AMD Ryzen5 1600 3,2 GHz Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM) oder AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM) oder AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB VRAM) Arbeitsspeicher: 8 GB RAM (Dual-Channel-Setup)

8 GB RAM (Dual-Channel-Setup) Festplatte: 30 GB

30 GB DirectX: DirectX 11

DirectX 11 Betriebssystem: Windows 10/11 (64-bit)

Prince of Persia: The Lost Crown erscheint am 18. Januar 2024.