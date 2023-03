Resident Evil 4: Was fehlt im Remake? Diese Inhalte sind nicht mit dabei.

Seit wenigen Tagen ist das Remake von Resident Evil 4 erhältlich, sind euch einige Unterschiede aufgefallen?

Es gibt auf jeden Fall ein paar Dinge, die anders sind. Andere Sachen hingegen fehlen komplett oder zumindest bisher noch. Schauen wir mal, was so alles fehlt…

Spielmodi

In der ursprünglichen Version von Resident Evil 4 gab es einen freischaltbaren Modus namens Assignment Ada, in dem ihr Ada Wong spielen konntet. Im Remake ist davon bisher nichts zu sehen.

Spätere Versionen von Resident Evil erhielten mit Separate Ways noch eine zusätzliche Kampagne, in der ihr Ada Wong spielt. Auch diese ist im Remake nicht enthalten. Zuletzt gab es allerdings Gerüchte, dass Separate Ways später als Bezahl-DLC veröffentlicht werden soll. Gleichzeitig solle der Modus umfangreicher ausfallen. Bestätigt ist das bisher nicht.

Aktuell ebenfalls nicht mit dabei ist The Mercenaries. In dem Bonusmodus könnt ihr mit verschiedenen Charakteren auf mehreren Maps gegen Wellen von Feinden antreten. Die gute Nachricht ist aber, dass The Mercenaries definitiv noch kommt. Und der Modus wird kostenlos für alle Käuferinnen und Käufer des Remakes verfügbar sein.

Ein fehlender Bosskampf und Granaten

Für das Remake hat Capcom den Insel-Bereich etwas gestrafft, wozu auch Inhalte entfernt wurden. Dazu zählt zum Beispiel der Bosskampf gegen U-3. Fans waren in Bezug darauf schon immer gespaltener Meinung. Die einen werden ihn vermissen, die anderen nicht. Im Remake ist U-3 jedenfalls nicht mit dabei.

Gleichzeitig erhält Leon zwar ein paar neue Waffen, aus denen er wählen kann, eine aus dem Original fehlt aber. Brandgranaten finden sich nicht im Remake. Warum sie fehlen, ist unklar, eine Begründung gibt es nicht. Ob sie vielleicht noch mal per Update ins Spiel kommen? Wer weiß.

QTEs und Räume

QTEs waren schon immer umstritten, wenngleich sie bei ihrer Einführung natürlich etwas völlig Neues waren. Über die Jahre hinweg gab es viele umstrittene, weil schwierige QTE-Sequenzen in Spielen. Bei leichten Sequenzen fragte man sich wiederum, warum sie überhaupt dabei sind. Für das Remake von Resident Evil 4 wurden sie jedenfalls gestrichen. Nicht die schlechteste Entscheidung, wenn ihr mich fragt.

Passend dazu fehlt eine Sequenz, in der sich Leon im Original zuerst durch einen Raum voller Laser bewegen muss, um im nachfolgenden Thronraum einen Schatz einsammeln und sich auf einen Thron setzen zu können. Im Remake geht es wohl etwas ernsthafter zu.

Das ist zumindest das, was bisher so entdeckt wurde. Welche Geheimnisse, Anspielungen und Easter Eggs es noch so gibt? Wir halten euch auf dem Laufenden.

Resident Evil 4 Remake wurde am 24. März 2023 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PlayStation 4 veröffentlicht.