Return to Monkey Island greift euch mit einem Hilfe-System unter die Arme, wenn ihr das möchtet

Wenn ihr Return to Monkey Island spielt und Probleme bekommt, greift das Spiel euch mit einem Hilfe-System unter die Arme.

Dass eine solche Funktion enthalten ist, bestätigte jetzt Ron Gilbert in einem neuen Interview.

Die Leute möchten das

"Eine Sache, die sich die Leute heute in Spielen wirklich wünschen, sind eingebaute Hinweissysteme", sagt er. "Wenn sie kein eingebautes Hinweissystem haben, werden sie einfach ins Internet gehen und... eine Komplettlösung lesen."

Dabei denkt er auch an die Entwicklung der früheren Monkey-Island-Spiele zurück.

"[Es gab] eine Menge Dinge, die wir [während der Produktion von The Secret of Monkey Island und Monkey Island 2: LeChuck's Revenge] gemacht und nicht viel darüber nachgedacht haben - viele sehr obskure Rätsel", erzählt er.

"Eine Information irgendwo zu verstecken, ohne Hinweise darauf, wo sie zu finden ist - so etwas würde heute einfach nicht mehr funktionieren. Wenn man ein Hinweissystem hat, bedeutet das, dass die Leute einfach auf das Hinweissystem zurückgreifen, wenn man das Rätsel völlig seltsam und obskur gestaltet."

Soll keine Ablenkung sein

Gilbert und Dave Grossman möchten aber sicherstellen, dass ein solches System nicht vom Gameplay ablenkt. Es soll im Kontext des Spiels Sinn ergeben und "mehr als nur eine Komplettlösung sein".

Ebenso geplant ist ein Casual-Mode für das Spiel. Der ist für Spieler und Spielerinnen gedacht, für die Return to Monkey Island das erste Adventure überhaupt ist. "Oder wenn sie schon lange keine Adventures mehr gespielt haben, oder vielleicht haben sie jetzt ein Leben und Kinder", sagt Gilbert.

"Sie können den Casual-Modus spielen, in dem die Rätsel stark vereinfacht sind. Das ist unser wichtigster Weg, um die Leute dazu zu bringen, ein Point-and-Click-Spiel zu spielen, wenn sie es vorher noch nicht getan haben."

Return to Monkey Island wurde Anfang April angekündigt und soll in puncto Story an Teil zwei anknüpfen.