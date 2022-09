Return to Monkey Island: Alle Antworten für die Quizfragen der Trivia-Karten und Belohnung

Die Quizfragen in Return to Monkey Island sind zum Teil nicht ohne und bohren tief im Wissen über die Monkey-Island-Reihe.

Ihr findet sie in Form von Quizkarten, die immer wieder neu in der Welt spawnen, solange ihr sie beantwortet (siehe Alle Quizkarten finden für weitere Details). Während sich manche Fragen auf das beziehen, was ihr vielleicht gerade erst im Spiel erlebt (und somit noch abrufbereit) habt, beschäftigen sich andere mit der Entstehung der Reihe in den Achtzigerjahren.

Eine nette Trivia-Beigabe, bei der man noch etwas lernen kann. Oder wisst ihr alles aus dem Stegreif? Testet euer Wissen. Hier die richtigen Antworten - und damit die Lösung für alle Quizkarten.

Fragen und Antworten auf Seite 1

Nr. Frage Antwort 1 Der offizielle Name des Voodoo-Ladens lautet... Internationaler Markt für Mojo 2 Welche der folgenden Inseln ist keine Insel in Monkey Island 2? Reef Island 3 Das Spiel Monkey Island heiß früher... Mutiny on Monkey Island 4 Welche dieser Personen wurde nicht von einer riesigen Seekuh verschluckt? Marquis De Singe 5 Käpt'n Kate Capsize... Wurde zu Unrecht wegen erfundener Anschuldigungen inhaftiert 6 Im hinteren Teil der Scumm-Bar ist... Die Küche 7 Morgan LeFlay tauchte zuerst auf in... Tales of Monkey Island 8 Wer ist der hiesige Experte für LOOM? Gobb 9 Welche dieser Zutaten braucht man nicht, um nach Monkey Island zu gelangen? Hefe 10 Wallys Laden befindet sich auf... Der unteren Straße

Fragen und Antworten auf Seite 2

Nr. Frage Antwort 1 Der Melee-Island-Zirkus wurde geleitet von... Den Fettucini Brothers 2 Wer hatte in Monkey Island 2 ein Glasbodenboot? Kate Capsize 3 Scurvy Island ist berühmt für… Limetten 4 Nach welchem Wort fragt der Kurator beim Kreuzworträtsel? Pirat 5 Der Name der Voodoo-Lady lautet… Corina 6 Welche dieser Zutaten braucht man nicht, um eine Voodoo-Puppe herzustellen? Etwas vom Brot 7 Die Mad Monkey war… Ein Schiff mit einer affenförmigen Galionsfigur 8 Wie viele Gefangene befinden sich im Eissteinbruch? 21 9 Largo LaGrandes Slogan war… Wo du auch hingehst, an See oder an Land… 10 Guybrush versucht oft, Leute mit folgendem Satz abzulenken... Hinter dir: ein dreiköpfiger Affe!

Fragen und Antworten auf Seite 3

Nr. Frage Antwort 1 Ron Gilbert begann seine Arbeit bei Lucasfilm Games im Jahr… 1985 2 David Fox begann seine Arbeit bei Lucasfilm Games im Jahr… 1982 3 Dave Grossman begann seine Arbeit bei Lucasfilm Games im Jahr... 1989 4 Wie viele Piraten sind zu Beginn in der Scumm-Bar? Acht 5 Wie viele tote Piraten befinden sich in dem verlassenen Lager auf Terror Island? Drei 6 Unterhalb der Klippe auf Monkey Island ist… Schmerz, nur Schmerz. 7 Guybrush trägt… Boxershorts 8 Das ursprüngliche Monkey Island wurde erstmals veröffentlicht auf… IBM PC 9 Die Entwicklung des ursprünglichen Monkey Island dauerte… 9 Monate 10 Das erste Spiel, das das SCUMM-System verwendete… Maniac Mansion

Fragen und Antworten auf Seite 4

Nr. Frage Antwort 1 Welcher Vogel befindet sich auf dem Gipfel von Brrr Muda? Papagei 2 Der Vulkan auf Monkey Island ist gefüllt mit… Wasser 3 Wie viele Fragen enthält das Zollformular von Brrr Muda? 33 4 Der Name des Sheriffs in Monkey Island 1 war… Shinetop 5 Der Papagei auf dem Siegel von Brrr Muda Island hält… Schwerter 6 Herman Toothrot tauchte zuerst auf in... Secret of Monkey Island 7 Welcher Kuchen ist nicht Otis' Lieblingskuchen? Käsekuchen 8 Blood Island ist die Heimat von… Dem Meistersuppe-Hotel 9 Wie viele Fische befinden sich in dem Fischschwarm unter Le Chucks Schiff, wenn es vor Anker liegt? Elf 10 Wie lange kann Guybrush in diesem Spiel seinen Atem unter Wasser anhalten? 8 Minuten

Fragen und Antworten auf Seite 5

Nr. Frage Antwort 1 Am Ende von Monkey Island 1 wurde Le Chuck besiegt mit… Malzbier 2 Die Produktion von Monkey Island 1 fand hier statt… Skywalker Ranch 3 Die Produktion von Monkey Island 2 fand hier statt… A Building 4 Wie viele Bücher mit Titeln stehen im Bücherregal im Haus der Gouverneurin? Sieben 5 Was ist in einen Baum am Strand von Monkey Island geschnitzt? L + E 6 Wie viele Fenster sind im Haus der Gouverneurin beleuchtet? Achtzehn 7 Im Scurvydog-Laden ist… Eine riesige Fliege 8 Die Flaggen auf dem Rummelplatz sind… Rot und gelb 9 Die Blumen bei der Bank sind… Lila 10 Wie lange dauert es, zu Fuß nach Monkey Island zu gehen? 6 Minuten

Fragen und Antworten auf Seite 6

Nr. Frage Antwort 1 Wie viele Mopp-Bäume gibt es? Zwei 2 Was ist vorne auf der Kiste im Laderaum abgebildet? Kreuz 3 Die Abkürzung für die Marley-Skorbut-Stiftung lautet… SBuPL 4 Welche der folgenden Dinge kann man im Scurvydog-Laden nicht kaufen? Heiße Wiener 5 Welches der folgenden Bücher findet sich nicht in Carlas Bücherregal? Piraterie für Laien 6 Die Ente im Park kann hiermit gefüttert werden… Brot 7 Dee schwafelt endlos von… Ankern 8 Was ist ein echter Schädelname? Do-rothy 9 Was kann man auf dem Meeresboden nicht finden? Einen Walknochen 10 Wer ist der Herausgeber der Pirate Times? Conrad Lee

Fragen und Antworten auf Seite 7

Nr. Frage Antwort 1 Wessen Brautschleier findet man in Le Chucks Kabine? Elaines 2 In welchem Raum bewegt sich der Boden ständig? Le Chucks Kabine 3 Was sagt Guybrush, wenn er auf einer Insel ankommt? Nichts 4 Wie viele verschiedene Geckos kann man am Affenkopf entdecken? Acht 5 Was steht auf dem Schild am Affenkopf? Privateigentum 6 Das Geisterhuhn mit Verdauungsproblemen heißt…? Molly 7 Wie heißt die Katze auf Le Ship? Kratzbürste 8 Wie lautet die erste Regel im Gefängnis von Melee? Keine Fluchtversuche 9 Wie viele Fackeln brennen anfangs auf Brrr Muda? Zehn 10 Welches ferne Meerestier kann man vom Krähennest des Le Ship aus schwimmen sehen? Hai

Fragen und Antworten auf Seite 8

Nr. Frage Antwort 1 Wie viele Einsiedlerkrebse haben sich auf Barebones Island niedergelassen? Zwei 2 Das Wappen auf dem Brrr-Muda-Eisschloss zeigt Folgendes… Ein Schwert und zwei Fische 3 Der Vogel am Strand von Scurvy Island ist ein… Scharlachroter, gefiederter Spitz- und Schnabelvogel 4 Welches Tier ist auf dem Schiff von Bella Fisher zu sehen? Ein Hund 5 Wie heißt der schurkische Pirat in Hermans Lieblingsbuch? Reginald 6 Wie viele Krähen befinden sich im Krähennest von Le Ship? Null 7 Welche Meerestiere kann man im Fischladen auf Melee nicht finden? Tintenfisch 8 Odina ist die […] amtierende Königin von Brrr Muda. Neunte 9 Aufgrund von Skorbut müssen alle Schiffe nördlich von Scurvy Island Folgendes mit sich führen… Limetten 10 Stans Buchhalter heißt… Ned

Fragen und Antworten auf Seite 9

Nr. Frage Antwort 1 Was steht auf dem Schild am Tor von Terror Island? XYZZY 2 Wo befindet sich Cogg Island? L.6 3 Wie viele Papageien befinden sich neben dem Scurvydog-Laden? Einer 4 Wie viele Schiffsmasten sind auf der Straße mit dem schlafenden Piraten zu sehen? Drei 5 Der Scurvydog-Verkäufer… Ist kurzsichtig 6 Was mag Guybrush überhaupt nicht? Pilze 7 Was befindet sich neben einer Sackgasse auf Terror Island? Ein schiefer Baum 8 Wo kann man Gestrüpp finden? Terror Island 9 Wie viele Skelette befinden sich im Wasser am Strand von Terror Island? Zwei 10 Was kann man nicht auf dem Meeresboden finden? Einen alten Taucheranzug

Fragen und Antworten auf Seite 10

Nr. Frage Antwort 1 Was davon ist nicht im Park? Wippe 2 Chuckies Freundin liebt… Ihre Steinschleuder 3 Wie viele Steinaffen gibt es im ersten Ring? Vier 4 Wie viele Steinaffen gibt es im zweiten Ring? Drei 5 Wie viele Steinaffen gibt es im dritten Ring? Drei 6 An der Tür des Toilettenhäuschens ist… Ein Mond 7 Chuckies Freundin heißt… Dee 8 Wie viele Heißluftballons kann man vom Park aus sehen? Zwei 9 Das Paar im Park füttert… Eine Ente 10 Im Park gibt es... Alles davon