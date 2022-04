Return to Monkey Island angekündigt, Ron Gilbert ist mit dabei

Devolver Digital hat am Abend ein neues Monkey Island angekündigt.

Return to Monkey Island heißt es und es entsteht in Zusammenarbeit mit Terrible Toybox und Ron Gilbert!

Ein erster Trailer

Das Spiel soll noch 2022 erscheinen und ist als Fortsetzung zu den ersten beiden Teilen geplant.

"Wir kündigen Return to Monkey Island an, den lang erwarteten Nachfolger des legendären Secret of Monkey Island und Monkey Island 2: LeChuck's Revenge von Ron Gilberts Terrible Toybox in Zusammenarbeit mit Devolver Digital und Lucasfilm Games, der 2022 erscheint", heißt es in der Video-Beschreibung.

Neben Gilbert ist auch Dave Grossman an der Entwicklung beteiligt. Ferner kehrt Dominic Armato als Sprecher von Guybrush Threepwood zurück.

Hier könnt ihr euch einen ersten Vorgeschmack anschauen: