Sea of Thieves: Entert der Titel bald PlayStation und Switch?

Es gibt Gerüchte, dass für Sea of Thieves eine Veröffentlichung auf PlayStation und Nintendo Switch geplant ist.

Sea of Thieves auf PlayStation? Oder gebührt Hi-Fi Rush die Ehre?

Zunächst hat der Nate the Hate-Podcast letzte Woche die Behauptung aufgestellt, dass eines von Microsofts "hochgelobten" First-Party-Spiele dieses Jahr für PlayStation und Switch erscheinen wird. Jeff Grubb von Giant Bomb reagierte daraufhin in seinen Game Mess Mornings, indem er erklärte, wieso das sogar ziemlich wahrscheinlich ist.

"Als ich diese Gerüchte zum ersten Mal hörte, dachte ich mir, dass es sich wahrscheinlich um Sea of Thieves handelt, weil ich gehört habe, dass es für Switch und PlayStation kommen könnte", so Grubb über das Piratenspiel.

In Grubbs neuen Branchen-Newsletter Game File sagte Stephen Totilo, der ehemals für Kotaku und Axios schrieb, dass eine Quelle ihm davon berichtet habe, dass Sea of Thieves möglicherweise schon Anfang 2024 auf PlayStation und Switch kommen werde.

Fans spekulieren in den sozialen Medien, ob es sich bei diesem Xbox-Titel nicht auch um Hi-Fi Rush von Tango Gameworks handeln könnte. Grubb schloss diese Theorie nicht aus. Immerhin sei dies ein guter Weg, um gleichzeitig mehr Geld zu verdienen und den Bekanntheitsgrad des Spieles zu erhöhen.

"Ich weiß nicht, ob dies notwendigerweise ein Zeichen für einen Wechsel in der globalen Strategie ist, wie sie die Xbox in Zukunft angehen werden. Es sieht so aus, als ob sie von Fall zu Fall entscheiden, was das Beste für Hi-Fi Rush ist", sagte er zu dieser Theorie.