Ubisoft's Piratenspiel Skull and Bones erscheint doch nicht mehr im frühen Geschäftsjahr 2023/2024, wie zuletzt angekündigt. Jetzt wurde der Titel erneut verschoben und soll Anfang 2024 das Licht der Gaming-Welt erblicken.

Der Anker wird erst nächstes Jahr gelichtet

Skull and Bones bleibt also erstmal im Entwicklerhafen von Ubisoft und hisst die Segel erst zwischen Januar und März 2024 - wenn nicht noch weitere Verzögerungen dazwischenkommen. Gründe für die Verschiebung nennt Ubisoft nicht (danke, Eurogamer.net).

Seit 2013 basteln die Entwickler an Skull and Bones. Vier Jahre später, also im Jahr 2017, wurde der Titel angekündigt. Ursprünglich sollte das Spiel im Herbst 2018 erscheinen.

Dann wurde der Titel auf einen Zeitraum im Geschäftsjahr 2019/2020 verschoben, dann auf das darauffolgende Fiskaljahr und danach gab Ubisoft bekannt, dass das Team die Entwicklung neu gestartet hat. Auch der 8. November 2022 als neuer Release-Termin war schnell Geschichte.

Dann sollte Skull and Bones im März 2023 erscheinen, aber daraus wurde ja bekanntlich auch nichts. Immerhin gab es inzwischen eine Closed Beta, die im August dieses Jahres stattfand.

Aber auch andere Ubisoft Titel verzögern sich. Ein geheimnisvolles "großes Spiel", das im Mai erstmals in einer Veröffentlichungsliste auftauchte und eigentlich bis März 2024 erscheinen sollte, kommt nun später.

Man munkelt, dass es sich hierbei um Star Wars: Outlaws handeln könnte. Aber das laufende Geschäftsjahr bietet ja zum Glück noch Titel wie Avatar: Frontiers of Pandora, Just Dance 2024, Prince of Persia The Lost Crown, The Division Resurgence, XDefiant und Skull and Bones - hoffentlich.