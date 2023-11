Skull and Bones: Angeblich setzt das Piratenabenteuer im Februar die Segel

Auf Skull and Bones, dem bereits mehrfach verschobenen Piratenabenteuer von Ubisoft, müsst ihr laut eines Berichts nicht mehr lange warten. Angeblich soll der Titel, der ursprünglich 2018 erscheinen sollte, im Februar endlich veröffentlicht werden.

Ubisoft wirft euch im Februar diesen Knochen hin

Laut Insider Gaming soll Ubisoft das Veröffentlichungsdatum nun auf den 16. Februar 2024 eingegrenzt haben. Entwickelt wurde das Spiel schon seit 2013 - also bereits zehn Jahre. Zuletzt hatte der Entwickler Skull and Bones auf das vierte Quartal des laufenden Geschäftsjahres gelegt, also auf einen Termin zwischen Januar und März 2024.

Mehr zu Skull and Bones:

Wie Insider Gaming berichtet, soll Skull and Bones euch 49,99 Pfund kosten - also etwa 60 Euro. Zudem soll es eine Premium Edition geben, die etwa 20 Euro mehr kostet und euch drei Tage Early Access beschert, falls euch nach so vielen Jahren kurz vor dem Release doch noch der Geduldsfaden reißt und ihr keinen Tag länger warten könnt.