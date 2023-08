Song of Nunu: A League of Legends Story ist das perfekte Spiel für Couch und Kuscheldecke

Auf der Gamescom durfte ich mir Song of Nunu: A League of Legends Story von Entwickler Tequila Works anschauen und gute 20 Minuten in die winterliche Welt von Freljord eintauchen. In diesem LoL-Spin-off folgt ihr Nunu, der auf der Suche nach seiner Mutter ist, sowie Willump, seinem freundlichen Yeti-Begleiter.

Song of Nunu hat mich auf der Gamescom ganz fest gedrückt

Im Gegensatz zu Hextech Mayhem, Convergence und Mageseeker, haben wir mit Song of Nunu mal wieder einen Titel mit richtigen 3D-Modellen, die auch deutlich besser aussehen, als was auch immer passiert, wenn ihr in League of Legends an euren Champion heranzoomt. Als Action-Adventure bringt Song of Nunu auch noch ein neues Genre in den Pool von Riot Forge.

Ihr spielt dabei beide Charaktere, mal lauft ihr mit dem kleinen Nunu vor, um Rätsel mit einer Handvoll Fähigkeiten zu lösen, mal schnappt sich Willump den kleinen Jungen, setzt ihn auf seine Schulter und ihr erledigt Sprung- und Kletteraufgaben und fährt die Krallen aus, um hier und dort ein paar kleine Kämpfe zu bestreiten. Ihr krabbelt Wände hinauf, schlittert mit eurem pelzigen Bauch über das Glatteis, werft tödliche Pflanzen mit Schneebällen ab und zaubert Eisschollen aus dem See, um ihn zu überqueren.

Die Geschichte dreht sich hauptsächlich um die Beziehung der beiden zueinander, aber auch andere bekannte Gesichter aus Freljord erhalten einen Auftritt - so etwa Braum und Lissandra. Generell gibt es für League-Kenner das ein oder andere Easter-Egg zu entdecken. Viel konnte ich hier in der kurzen Spielzeit auf der Gamescom noch nicht sehen.

Die Welt ist liebevoll aufgebaut und das Gameplay eher vom leichten Schlag. Sanfte Klänge von Nunus Holzflöte, bunte Vögel und eine feste Umarmung zwischen Nunu und Willump lassen das Eis etwas antauen. Es ist kein Spiel, das euch herausfordern will. Es wirkt eher wie das Game, dass ich an einem kalten Wochenende, eingekuschelt in einer Decke und mit einem Tee vor der Nase vor mich hin daddeln kann, um abzuschalten. Ein Spiel, das mich in den Arm nimmt, aufwärmt und zum Lächeln bringt, weil es einfach so süß ist.

Wer kein aktiver oder ehemaliger League-of-Legends-Spieler ist, braucht sich laut den Entwicklern aber keine Sorgen machen, denn die Story funktioniert auch völlig ohne Vorwissen - wie jeder Spin-off-Titel. Im Herbst 2023 erscheint der Titel dann für PC, Xbox, PlayStation und die Nintendo Switch.