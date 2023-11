Spells & Secrets: Ab sofort könnt ihr der Roguelite-Zauberschule beitreten

Das deutsche Entwicklerstudio Alchemist Interactive und Publisher Merge Games veröffentlichten kürzlich Spells & Secrets für PC, Nintendo Switch und PlayStation. Die Xbox-Version soll später folgen. Ihr landet in der Zauberakademie Greifenstein, in der ganz plötzlich magische Kreaturen auftauchen und die Schule in Chaos versetzen. Eure Aufgabe ist es, Ordnung wiederherzustellen, Rätsel zu lösen und mächtige Artefakte zu sammeln. Bis zum 15. November 2023 gibt es hier 20 % Rabatt, um die Veröffentlichung zu feiern.